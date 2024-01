El Chulo anuncia estreno junto a Wampi, Dany Ome y Kevincito El 13

El Chulo acaba de anunciar otro junte que promete ser explosivo dentro del género urbano; se trata de una colaboración con Wampi, Dany Ome y Kevincito El 13, jóvenes exponentes del reguetón que están sonando mucho últimamente.

El más veterano de los cantantes compartió en Instagram cómo suena el tema que llevará por título “Tienes que nacer de nuevo”.

“Lo mío es mío por eso ni me preocupo / Mira el tamaño que me ha dado mi mamá / Tú siempre te la pasas pendiente a mi vida / Y yo matando siempre con mentalidad / Yo soy mejor que tú sin que me suba el ego / Chamaco pillo se lo debo a mi papá / La gente como tú yo la mantengo lejos y te aconsejo / Pa llegar a este nivel `Tienes que nacer de nuevo´”, dice la letra de la canción que el Chulo publicó en su perfil.

Bailando junto a Kevincito el challenge del tema, El Chulo agregó que el estreno será el próximo sábado por todas sus plataformas digitales.

Hace solo unos días El Chulo estrenó otra colaboración, “Me empeño”, junto a Payaso x Ley.

La canción con un estilo y letra muy románticos ya tiene más más de 95 mil reproducciones en YouTube y aquí te la compartimos: