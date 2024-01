Yuliet Cruz anuncia nuevo proyecto: "Un podcast donde voy a platicar con personas que me han inspirado"

Yuliet Cruz está enfrascada en un nuevo proyecto que acaba de anunciar y que muy pronto verá la luz; se trata de un podcast en el que compartirá con invitados muy especiales.

Aunque la actriz cubana todavía no ha confirmado la fecha de estreno ya adelantó algunas imágenes y dónde sus seguidores podrán verlo.

“¡Próximamente en todas mis plataformas estaré estrenando la primera temporada de mi podcast! Gracias a todos los que me han apoyado en este nuevo proyecto”, compartió Yuliet en una publicación en Instagram.

La artista agradeció a todos los involucrados en el podcast, entre ellos su director Yeandro Tamayo, el conocido realizador cubano.

Un agradecimiento muy especial fue para los invitados que le “regalaron momentos extraordinarios qué irán viendo poco a poco”, entre ellos su colega Beatriz Valdés.

No podía faltar su pareja en la publicación y también todos aquellos amigos que la apoyaron: “Gracias Leoni Torres por darme siempre tu apoyo y amor. Gracias a los amigos que me animaron y me alentaron a hacerlo Rachel Pastor y Yasmany Amed Rodríguez. Esta aventura recién está por comenzar”.

En una de sus stories Yuliet escribió que es “un podcast donde voy a platicar con personas que me han inspirado. Un espacio para compartir vivencias y experiencias”.

Captura Instagram / Yuliet Cruz

Muchos artistas cubanos la animaron en los comentarios, asegurando que será un completo éxito, entre ellos Andy Vázquez, Yerlin Pérez, Beatriz “Bea” César, Alina Robert, Rachel Cruz y también sus seguidores en esa red social.

La carrera de Yuliet en Estados Unidos no se ha detenido; en los últimos meses de 2023 estuvo presentando en Miami junto a Beatriz Valdés la obra de teatro “Si te mueres te mato”, bajo la dirección de Alexis Valdés y Yeandro Tamayo.