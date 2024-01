Emotivas palabras de un joven cubano que no quiso ser emigrante: "Se extraña"

Un joven cubano, predicador en TikTok que se hace llamar Soy el Krizz, conmovió las redes sociales con unas emotivas palabras en las que asegura que nunca quiso emigrar de Cuba y que son muchas las cosas que extraña de su país.

En el video, el más viral de su cuenta en TikTok, comienza diciendo: “Y tú dices que no se extraña, que no se extraña, sí se extraña, se extraña demasiado diría, y es triste saber que si hoy miles y miles, no miles, millones de cubanos no estamos en nuestra tierra es por las barbaries que se cometen ahí”.

Actualmente este joven vive en Surinam y asegura que no le “gusta la política, no la soporto, pero es muy difícil que un cubano no relacione la política en su vida porque desde que somos niños nos adoctrinaron con política, pero en esta ocasión no quiero hablarte de esa doctrina macabra y malévola”.

“Es muy triste estar lejos de las personas que te vieron nacer, lejos del barrio, de la calle donde corríamos cuando éramos pequeños, el vecino, los ancianitos en las esquinas jugando dominó, hasta los gritos de los vecinos llamándose uno al otro”, enumeró.

En el video el cubano aclaró que, aunque en otros países te traten bien, no es el tuyo y siempre se extrañan tus raíces.

“No sé si tú quisieras volver, pero yo quisiera volver de nuevo, pero a una tierra libre, una tierra donde podamos respirar alegría porque ahora allí hay mucho dolor, mucho dolor y lo más triste es que esos líderes que están ahora en el poder que llevan muchos años como si fuera un reino, ellos no quieren darse cuenta de la situación de un pueblo llorando, sufriendo y pidiendo a gritos que pase algo”, criticó duramente.

“Tú crees que la gente se va porque quiere, no, la economía es un desastre y la libertad es un cuento de hadas, por favor antes de juzgar a un emigrante antes de tratarlo mal piensa que él está fuera de su país y de su tierra no porque quiera”, fue el reclamo de este joven.

Más de 300 comentarios desencadenó el video en TikTok, muchos de ellos de personas que, también en condición de migrantes, compartieron el sentir de este muchacho.

Este no es el único video que ha hecho Soy el Krizz hablando de su condición de emigrante, además ha reflexionado sobre lo mucho que logran en la vida los que salen de Cuba en comparación con los que están en la isla en medio de constantes necesidades.