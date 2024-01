Randy Arozarena sobre mención en tema de Bad Bunny: “Fue algo muy lindo”

Randy Arozarena se refirió a su mención en una de las barras del tema “Nadie sabe”, de Bad Bunny, incluido en el disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que calificó de “algo muy lindo”

Arozarena se pasó por el podcast del popular influencer y humorista cubano José Ernesto González, Carnota, donde se le preguntó sobre el asunto.

“¿Qué tú estabas haciendo cuando Bad Bunny sacó esa canción en el intro, que te dijo “Yo mismo me impresiono como Randy Arozarena. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Dijiste, qué?”, preguntó Carnota.

“Ah, no, yo venía de cenar con la familia, y un amigo mío, un muchachito así, me dijo: ‘Mira, Randy, Bad Bunny te mencionó en una canción’. Y yo dije: ‘cómo así’. Pero yo sabía que esa noche iba a sacar el disco, pero no sabía que me iba a mencionar, y en la primera canción del disco me mencionó, y fue algo muy lindo. Y que una persona como Bad Bunny que se acuerde de mí, es algo muy importante”, respondió el ligamayorista.

Entre tantos peloteros de élite, Bad Bunny escogió al cubano Randy Arozarena para mencionarlo en una de las canciones más sinceras y personales de su último álbum, y el jugador no ha dejado pasar la oportunidad de hacer público su agradecimiento.

En noviembre pasado, en su Instagram, el pelotero, naturalizado mexicano, compartió el fragmento de la canción donde Bad Bunny lo menciona junto a un “gracias” multiplicado.

Arozarena desborda carácter y carisma, y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, como relató recientemente en una entrevista para la revista GQ, que lo consideró uno de los “Hombres del Año” en México.

“Como el hijo mayor, con 19 años, tuve que convertirme en padre de mis hermanos. Sentí que me iba a jugar mi vida por mi familia”, dijo Arozarena al contar el fallecimiento de su padre cuando todavía era un joven prospecto en Cuba.

El pelotero repasó el ascenso de su carrera y contó cómo escapó de Cuba en la extensa entrevista para el medio mexicano.