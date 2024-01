Desaparecido en Mayabeque: "Salió en su carro y no se ha vuelto a saber de él"

Un cubano residente en Mayabeque se encuentra ausente de su casa desde hace tres días.

La internauta Aylen Fundora denunció la desaparición en su perfil de Facebook y pidió compartir el post para que pueda llegar a todas las personas posibles.

"Se encuentra desparecido desde las 11 de la noche del domingo 7 de enero el ciudadano Yorjelguis Bolaños Fernández, del municipio de Madruga. Salió en su carro y tiene su móvil apagado", detalló.

Captura de Facebook / Aylen Fundora

"No se ha vuelto a saber de él ni se ha comunicado", añadió.

Fundora compartió una foto del automóvil de Yorjelguis, un automóvil antiguo marca Chevrolet de los que usan habitualmente los cubanos para transportar personas.

Ana Luisa Fernández, madre del joven, compartió la publicación y afirmó estar desesperada.

Captura de Facebook / Aylen Fundora

"Pido ayuda para encontrarlo, por favor", suplicó.

La internauta Saray Calvo Marrero también publicó una foto de Yorjelguis en su Facebook y pidió ayuda para localizarlo.

Captura de Facebook / Saray Calvo Marrero

"Desde el domingo no sabemos nada y su teléfono está incomunicado, estamos desesperados. Por favor, si alguien sabe o lo ha visto que no los comunique, no podemos más con esta espera", escribió.

En las últimas semanas se han registrado varias desapariciones de ciudadanos en Cuba, y algunas de ellas han terminado trágicamente.

Este martes fue encontrado muerto un joven cubano que llevaba tres días desaparecido en La Habana.

La víctima, nombrada Yuricel Lemes González, se encontraba ausente de su hogar desde el sábado pasado, de acuerdo con una denuncia que hizo su madre en Internet.

Varias personas confirmaron en el grupo de Facebook "Somos Mantilla" la muerte de Yuricel y precisaron que se ahogó en la playa de Guanabo.