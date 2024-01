Artista española asegura estar obsesionada con lo cubano

Aunque nació en Segovia, la artista española Dreah asegura estar tan obsesionada con "lo cubano" que hasta le parece cuando escucha parte de la letra de "Lazy song" de Bruno Mars que dice palabras propias de su variante del español.

Así lo aseguró la propia joven en un vídeo en su cuenta en TikTok que no se limitó en cerrar con un "ñoo de pinga" y que compartió hace unas horas con sus más de 31 mil seguidores en la citada red social junto al comentario "No puede ser, hasta Bruno Mars habla cubano".

En octubre pasado, ante las reacciones de sus seguidores por la manera en que imita el habla de los cubanos y conoce de sus giros lingüísticos y de la propia realidad, aclaró su procedencia.

"Yo soy española, soy de una región de España que se llama Segovia, soy segoviana, ok? No soy gallega nada de eso. Pero... los cubanos me han adoptado ya porque me gusta su guapería y su chulería y yo me meto con eso y ya", dijo en esa ocasión.

En su perfil se acumulan los vídeos con los que demuestra su gusto por la cultura, la idiosincrasia y los vocablos cubanos, incluidos hasta los que se usan para referirse a cantidades de dinero.

"No se puede pegar a todos vuestra cubanía", había dicho la joven -cuyo nombre real es Andrea Berzal- en agosto previo al hacer gala de su conocimiento de expresiones coloquiales, cubanismos y fraseología de la calle en un divertido vídeo que cerró con una sonrisa.

Su amor por lo cubano es tal que también se animado a bailar reparto. "No me maten, lo estoy aprendiendo", dijo hace una semana al mostrar su "primer día bailando guachineo".