Conductores vuelven a alertar de robos en Autopista Nacional de Cuba

La inseguridad crece en las autopistas y carreteras de gran circulación en Cuba, según denuncias de conductores en redes sociales.

“Mucho cuidado en la noche en la autopista. En el tramo del [km] 200, un Peugeot 301 me pasó varias veces y después se quedó en la orilla. Más adelante [dos kilómetros aproximadamente] se me trepó un tipo atrás en la camioneta y me picó la lona. Lo que él no se imaginaba era que atrás venía gente y, cuando lo vio, se tiró”, avisó un conductor.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Su publicación, aparecida en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’, alertó de un problema que se extiende por las carreteras de Cuba y que ha sido denunciado en anteriores ocasiones.

Las denuncias de atracos a vehículos particulares, o de transporte de personas y mercancías, han venido apareciendo con una frecuencia mayor en las redes sociales, donde los conductores previenen de las diferentes estrategias utilizadas por los asaltadores.

Días atrás, usuarios cubanos alertaron de una nueva estrategia que están usando los delincuentes en Holguín para asaltar a conductores de motos y autos.

"Mira a lo que se están dedicando, a poner palos en el medio de la carretera, eso fue anoche a la 1:00 am atrás de la plaquita. Cuidémonos que esto está en candela", advirtió Pedro Domínguez, taxista privado de Holguín, compartiendo en su publicación una foto tomada de noche, en la que se veía una calle con palos tirados y atravesados de un lado a otro.

En diciembre, un cubano que viajaba en una moto eléctrica con su mujer y su niño de cuatro años de edad, sufrió un asalto en plena carretera de Cabaiguán y quedó con graves heridas en la cabeza.

La policía de Sancti Spíritus aseguró que detuvieron a los presuntos autores del robo con violencia, en la misma noche en que ocurrieron los hechos.

En agosto, otra denuncia informó de atracos ocurridos en la Carretera Central de Cuba. “Atención Chóferes. Si usted transita por la Carretera Central tenga precaución en el tramo de pedraplén que está antes de Vado del Yeso, en Granma. Están asaltando. Me asaltaron a mí y a 7 carros más en menos de una hora. Me robaron y me le entraron a pedradas al carro. La policía por gusto”.

A finales de abril, la cubana Yanilexis Lezcano alertó sobre el robo de carros en carreteras del oriente de Cuba y aseguró que no se trataba de casos aislados. En una publicación de Facebook, Lezcano explicó el caso del robo de un carro ocurrido presuntamente en la localidad de Guáimaro.

Según contó, las víctimas del robo viajaban en un automóvil de turismo y tenían dentro del vehículo todas sus pertenencias, los documentos, los teléfonos, los maletines y demás.

"Las llaves habían quedado dentro del carro en el momento que fueron al baño. Allí aparecieron dos carros más de turismo, y se bajó un hombre de uno de esos y se lo robó. Mucho cuidado porque esto ha pasado también con personas dentro (de los vehículos) y luego, en el mejor de los casos, los tiran en el camino haciéndoles daño", aseguró.