Así es Icon of the Seas: El crucero más grande del mundo

Icon of the Seas (Icono de los mares), es el crucero más grande del mundo y hace pocos días estuvo de visita en Miami.

Tras pasar varias semanas viajando por el Atlántico, el barco atracó por primera vez en el puerto de la ciudad del Sol que será su nueva base de operaciones.

El buque pertenece a la compañía Royal Caribbean. Aquí te contamos las 10 razones que lo convierten en un crucero especial y único en el mundo.

1. El barco es un gigante de los mares. Mide 1,198 pies de longitud. Pesa 250,800 toneladas brutas y puede alojar hasta 9,950 personas, de los cuales 7,600 son huéspedes. Desbancó a su predecesor, el Wonder of the Seas.

2. Se le considera "el barco más vendido" en la historia de Royal Caribbean. El CEO Michael Bayley aseguró que Icon of the Seas es un atractivo total para los amantes de los cruceros que está valorado en 2 mil millones de dólares.

3. Es un "crucero influencer". Tiene fanáticos que lo defienden en las redes sociales como una maravilla de la tecnología navegando los mares; y haters que odian su diseño y lo consideran un monstruo de los colores, una aberración en el paisaje marinero, donde sea que llega.

4. Posee alojamientos de diversas categorías. Cuenta con 2,805 habitaciones y entre ellas destaca el camarote infinito familiar con balcón, equipado con una litera para niños.

5. Puedes probar en el crucero delicias del mundo entero. Tiene 40 restaurantes, bares y salones. Los huéspedes tienen la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de opciones para comer y beber.

6. Alojarse en este crucero tiene un precio alto. Las tarifas comienzan en 1,910 dólares por persona para un camarote interior. Los huéspedes deben comprar paquetes de bebidas y cenas especiales para disfrutar de toda la experiencia culinaria.

7. La zona de Surfside está diseñada para familias jóvenes y tiene un ambiente de paseo marítimo, que incluye un carrusel, sala de entretenimiento y área de juegos acuáticos para niños.

8. Icon of the Seas tiene en su interior un parque acuático flotante. Thrill Island, destaca por sus coloridos toboganes, incluido uno que ostenta el título de ser el más alto en el mar. También hay en el crucero siete piscinas, incluida una que es infinita y da la sensación de estar suspendida en el aire.

9. Hay un parque para los amantes de las alturas. Crown's Edge tiene un recorrido lleno de retos y cuerdas, suspendido a más de 150 pies sobre el agua. El barco también cuenta con opciones para los amantes de deportes como el surf, con un simulador de olas; tiene una pared de escalada, una pista de hielo y un campo de mini golf.

10. Las opciones de entretenimiento son diversas e incluyen actividades de ocio al aire libre y hasta conciertos y teatros como el AquaDome, que realiza espectáculos acuáticos.

Royal Caribbean no se quedará en este nivel. La compañía ya anunció que trabaja en su próximo barco de la clase Icon, se llamará Star of the Seas y trae muchas sorpresas más.