Aly Sánchez: "Es triste ver cómo está Cuba, pero a mi familia y amigos les arreglo un poquito sus días con mi visita"

Aly Sánchez viajó este fin de semana a Cuba, a su natal Banao en las lomas del Escambray en Sancti Spíritus, algo que ha suscitado la curiosidad de sus seguidores.

En Instagram, uno de sus followers preguntó a la actriz y comediante “por qué necesita volver siempre” al lugar donde nació y la respuesta de Aly no se hizo esperar.

“Uno, mi abuela tiene 85 años y no viaja sola. Dos, me queda toda la familia. Tres, ver de dónde vengo me mantiene los pies en el piso. Cuatro, es triste ver cómo está Cuba, pero a mi familia y amigos cercanos les arreglo un poquito sus días con mi visita”, contestó la artista.

Captura Instagram / Aly Sánchez

Ya en Miami, Aly compartió a través de las redes que en Cuba todavía está toda su familia por parte de madre. La vez anterior que viajó a su país, hace un año, fue a llevar a su abuela y en esta ocasión para traerla a Estados Unidos.

Captura Instagram / Aly Sánchez

“Siempre se siente mucha nostalgia, sobre todo porque cada vez que he ido han estado pasando aquí cosas muy lindas en mi vida y entonces volver a un lugar donde yo tengo tantos recuerdos, pasé mil necesidades y ver el bañito donde me bañaba, y ver la casa donde me crié, ver el barrio, los amigos que dejé y ver todo lo que yo he logrado aquí es como un recordatorio de ¡wao de aquí de este pueblo yo salí!”, reflexionó la artista.

Captura Instagram / Aly Sánchez

A otra de sus seguidoras le comentó lo feliz que se había sentido de poder regalar a las niñas de su pueblo cajas de colores con las que ella también soñó cuando tenía esa edad.

Captura Instagram / Aly Sánchez

En las publicaciones de Aly, Yoyi, Preña Palma y El Mocho, quienes la acompañaron en este viaje, no ha faltado el agradecimiento al público cubano que los recibió con tanto cariño.