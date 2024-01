Locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal se casa en La Habana

La locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal se casó este miércoles en La Habana, rodeada de un selecto grupo de familiares y amigos.

La Madrigal es una de las voces más conocidas de la Radio Cubana. Desde hace años dejó clara su postura contra el régimen y está impulsando una carrera independiente, en plataformas online como YouTube, donde acumula 8.4k de suscriptores.

En un video publicado tras la ceremonia de casamiento, la popular locutora confesó que durante la boda lloró más de una vez por la emoción, pues se agolpan miles de ideas, sueños y pensamientos en un acto social que está cargado de significaciones muy íntimas.

"Nos conocimos un 17 de marzo del 2007 y me citan para un 17 de enero de 2024. Un poco más y coincide la fecha. Claro, yo no quería que me tocara el día 8 de enero, porque ese día entró el hp de Fidel Castro a La Habana", dijo y se echó a reír rememorando las coincidencias.

La Madrigal y su esposa son dos hermosas mujeres que pasan los 40 años. La boda no le gustó mucho a algunos haters de la locutora que intentaron opacar la belleza del momento dejando en las redes sociales comentarios desagradables.

Ella hizo gala de su lenguaje directo y respondió como un látigo cuando alguien llamó "falta de respeto" a su acto de amor.

"Falta de respeto es la que han tenido el PCC y los comunistas estos con nosotros los homosexuales. Atiéndete eso, es serio, porque si Madonna besa a la mujer que quiere, La Madrigal besa a la mujer que ama", expresó.

A finales de 2023 Marisela estuvo una temporada por Canarias, España, con su hijo. Llevaban cerca de cinco años separados. Muchas personas pensaron que se quedaría fuera de la isla, pero ella volvió y sigue luchando por sus sueños junto a quien ama.

Desde que entró en vigor del Código de las Familias en septiembre de 2022, Cuba registra más de 1,000 matrimonios entre personas del mismo sexo.