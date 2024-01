Cubana teme por su vida ante acoso de su exmarido en La Habana

Una joven cubana identificada como Heidi Peña denunció que se encuentra en riesgo de feminicidio y que la Policía de Alamar ha ignorado sus denuncias y puso en libertad bajo fianza a su agresor.

En una publicación en Facebook la joven, de 31 años y madre de dos hijos, afirma que teme por su vida y no quiere ser otra "que muere en manos de un exmarido psicópata".

Agrega que decidió hacer la denuncia pública contra Geovanny Ibáñez González –el padre de su hijo de 4 años y de quien ella se separó en diciembre pasado– "en vista de estos últimos tiempos han aumentado los asesinatos de mujeres en manos de sus marido o exmaridos". Esta semana una vecina suya en Alamar fue asesinada en su departamento a pesar de que la policía estaba en los bajos del edificio.

Cuenta que en varias ocasiones ha denunciado a Ibáñez González ante las autoridades por violencia doméstica "delante de nuestro hijo de 4 años" y que hace unos días este hombre "intentó quitarme la vida con un cuchillo".

Denuncia en Facebook / Y ante la Policía de Alamar. Cortesía para CiberCuba

Explica que no logró matarla porque "los vecinos y mi padre interfirieron".

Luego de este hecho, la joven hizo una denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria de Alamar, a la cual presentó todas las evidencias de acoso, amenazas de muerte e intimidación. El documento, enviado a CiberCuba, tiene fecha del 15 de diciembre de 2023.

Al ser detenido por primera vez Ibañez González la amenazó con matar a su hijo mayor y lanzar por el balcón a su propio hijo, el pequeño de 4 años, detalla Peña.

Sin embargo, después de una segunda detención el hombre fue liberado bajo fianza sin que la policía avisara a la potencial víctima.

En declaraciones a CiberCuba Peña dijo que se enteró de que su agresor había sido liberado gracias a que un conocido que trabaja en la estación policial le alertó.

"Nunca hubo una llamada de la policía haciéndome saber que saldría bajo fianza, me enteré por vía de amistades que pertenecen a la unidad de Policía. Cómo es posible que una persona así puede tener dos fianzas y estar en la calle", cuestionó la víctima.

Asegura que "hay oficiales de menores de la zona que saben su situación y saben que corre riesgo, pero la Policía dice que no trabaja cuando no hay carros y si llamas dicen que por vía telefónica no dan la información".

Peña aclara que "no he sido la única". Su agresor tiene varias denuncias radicadas en la PNR por problemas de violencia contra otras mujeres, pero "cada vez que sale bajo fianza sale con una sonrisa en su cara y afirmando que tiene amistades que hacen por él", denunció ella.

La joven responsabiliza a la PNR de Alamar por haberle concedido la fianza por segunda vez, luego de que intentara asesinarla el pasado 14 de diciembre delante del niño.

Afirma que está aterrada, que debió irse de su barrio por temor a que su agresor regrese. Además, cuenta que requirió de mucho valor hacer su denuncia pública en Facebook, pues teme que él tome alguna represalia por este hecho.

El pasado año los feminicidios en Cuba ascendieron a 88, hubo nueve intentos de feminicidio, dos asesinatos por motivos de género y seis casos que necesitan acceso a investigación policial, según el subregistros de observatorios de género independientes.

El régimen, por su parte, publicó una cifra aún mayor –117 hasta el cierre de octubre–, pero no se refirió a estas muertes por violencia de género como feminicidio, sino como femicidios, término que libera de responsabilidad a las autoridades.

Sin embargo, muchas víctimas ya habían hecho las denuncias ante las autoridades por violencia doméstica, y sus casos fueron ignorados.

El más reciente crimen machista del que se tiene conocimiento en La Habana también ocurrió el pasado 11 de enero en Alamar, y los vecinos aseguran que "la policía no hizo nada para evitarlo, perdieron el tiempo y dejaron que el hombre matara a su mujer".

En un especial de la revista El Estornudo el Observatorio de Género Alas Tensas reitera que "las víctimas de feminicidio no «se lo buscaron». Las mujeres que perdieron la vida en 2023, no eligieron morir a manos de sus parejas o exparejas".

Esta organización reclama herramientas de ayuda para aquellas mujeres que se sientan en situación de peligro para sus vidas.

En marzo la organización independiente YoSíTeCreo publico 16 demandas que exigen al Estado cubano un sistema de prevención integral de la violencia de género y que se responsabilice con la problemática.

Además pidieron la creación de un sistema de alerta temprana, servicios especializados para la atención de agresores y protección de las personas trans, así como la creación de refugios para mujeres en peligro de feminicidio.