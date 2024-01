Periodista oficialista pregunta en qué hay que trabajar en Cuba para tener un Ford Mustang: "Se nota cada vez más la desigualdad"

La periodista oficialista Mariana Camejo se preguntó en qué hay que trabajar para tener un Ford Mustang en Cuba, país con salarios bajísimos, una inflación galopante y una creciente pobreza.

"Por favor explíquenme qué hay que hacer, en qué hay que trabajar, para que en la Cuba con una terrible crisis económica como la que tenemos, alguien pueda importar un Ford Mustang GT", preguntó en un post de Facebook.

Dice que "a paso de carro importado se nota cada vez más la desigualdad en Cuba", señaló la periodista, quien trabaja en la revista Bohemia.

Afirma que el Ford Mustang GT cuesta en Estados Unidos por encima de 30 mil dólares, sin contar los costos de importación hacia la isla, se indica en los comentarios a su publicación.

Publicación en Facebook

"No me malentiendan, me alegro por quien puede, la cosa es que ojalá pudiéramos todos. Entonces, díganme, en qué hay que trabajar", concluyó.

En abril del pasado año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a empresarios de Miami para el envío de autos, camiones, tractores e incluso trailers a trabajadores por cuenta propia en Cuba.

Desde entonces por las calles de la isla circulan carros particulares importados, algunos de ellos de alta gama, desatando la curiosidad de los cubanos.

Los compradores de automóviles en Cuba pertenecen en su mayoría al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación (Mipymes), algunos de los cuales ya importan de Estados Unidos hasta camiones, como el que se vio circulando por Boyeros, en La Habana, de la marca International Trucks.

Otro de los impresionantes autos visto en la capital cubana es un todoterreno Mercedes-Benz G 63 AMG, un vehículo potente que se vende por más de 150 mil dólares.

También circula un todoterreno GMC que fue captado con una chapa provisional, recién estrenado, al igual que un Porsche.

Esto, sin embargo, contrasta con una realidad paralela que muestra a casi el 90 por ciento de la población rozando los límites de la pobreza.

Miles de familias, especialmente ancianos, se quejan del hambre, y han pasado a formar parte del ejército de mendigos que deambulan en las calles de la isla, como resultado de los bajos salarios, la inflación, y la escasez de alimentos y productos básicos.