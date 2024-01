Sacerdote cubano denuncia impunidad tras cuatro robos en iglesias

El sacerdote cubano Kenny Fernández denunció la impunidad imperante en el país, donde la policía no se ha ocupado de detener a los responsables de cuatro robos en las iglesias de Mayabeque.

En una publicación de Facebook el padre criticó a la Policía Nacional Revolucionaria porque no ha ofrecido ninguna respuesta de los "dos robos que me hicieron en la Casa Parroquial de Madruga, Mayabeque, entre septiembre y noviembre pasados; y los otros dos robos que me hicieron en la Iglesia de Catalina de Güines", también en 2023.

"Me encargaré de recordárselos por aquí de vez en cuando", afirmó.

Publicación en Facebook

Dijo que el país "se ha vuelto más inseguro por la impunidad con que gozan algunos delincuentes".

Asimismo, posteó un video de un ladrón que fue captado en cámaras robando por segunda vez en la misma vivienda y a pesar de ello se encuentra en libertad.

En mayo de 2023 Fernández denunció un segundo robo en menos de un año en la iglesia católica de Güines: "Segundo robo con fuerza en la Iglesia de Catalina de Güines, en menos de un año. Se robaron hasta el momento un ventilador, la vez anterior hicieron lo mismo", precisó.

Luego, en noviembre, el párroco de la Iglesia de Madruga, denunció que allí también habían robado por segunda vez en un intervalo de tan solo 43 días.

El primer robo ocurrió el 26 de septiembre, cuando los ladrones aprovecharon que la reja de entrada a la Casa Parroquial estaba abierta, mientras el padre Kenny se encontraba en la Iglesia participando en un encuentro de familias.

El incidente más reciente tuvo lugar en noviembre mientras el padre Kenny se encontraba en la casa parroquial, explicó en una publicación de Facebook. Cuenta que aproximadamente a las 3:00 pm, mientras descansaba en su cuarto de la casa parroquial, un ladrón ingresó al recinto y sustrajo unos 2,500 pesos de su billetera.