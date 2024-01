Bronca entre chofer e inspector de tráfico en La Habana

El chofer de un camión de transporte de pasajeros terminó enredado en una bronca con un inspector de tráfico en La Habana, que decidió retirarle la chapa al vehículo y empleó la violencia física para ello.

“Miren, no hay transporte y los azules quitando chapas en La Ceguera”, denunció un usuario que compartió un video en el grupo de Facebook ‘Boteros D Cuba’, en el que quedó captado el abuso de la autoridad.

Captura de pantalla Facebook / Boteros D Cuba

En las imágenes se ve a una pareja de inspectores (un hombre y una mujer) que tienen detenido el camión del chofer. Este tiene en sus manos la chapa del vehículo y no acepta entregarla a los inspectores.

De repente, el hombre se abalanza sobre el chofer y comienza un forcejeo entre ellos, que terminan tropezando con un muro de poca altura y cayendo del otro lado entre los matorrales.

Los hechos, que sucedieron en las proximidades del hospital Ramón Pando Ferrer, fueron observados con cierta indiferencia y pasividad por los transeúntes. Se desconoce el final de la violenta escena, que termina con los contendientes separados, conservando la chapa el conductor.

En los comentarios a la publicación, muchos usuarios se posicionaron a favor del chofer y denunciaron la corrupción imperante entre los inspectores de tráfico, que exigen sobornos a los conductores que no quieren ser denunciados.

“Ese es un carro con licencia operativa, que paga un impuesto al gobierno. Imagínate cómo se vive en este país: pagas y no te dejan trabajar”, protestó un internauta.

“No soy botero, pero estoy de su parte. No salgan más a trabajar. Al final, todos los vendedores suben los precios todos los días y no pasa nada, y si el taxista lo sube le ponen multas y le quieren quitar los papeles. Los inspectores le hacen inspección a los carros en un país donde no te venden ni una pieza. Y las que hay, son todas en dólares. En la unión está la fuerza. Si se juntan y no salen, verán cómo se harán fuertes”, propuso otro.

“Eso está muy mal. Ahora me entero que un simple inspector tiene acta y potestad para agredir a un ciudadano de esa manera. Para eso está la policía, y tampoco [debe actuar así]. Realmente lo que necesita este país es que el transporte se paralice completo, no pagar el combustible caro ni las piezas, ni aguantar disgusto con los clientes. Al final, el transporte privado es un lujo del que puede. El que quiera pagar barato un transporte, que espere la guagua, como mismo el que quiera comer bien que compre el pollo en la Mipyme. El que no pueda, que espere el de la bodega… y así la vida”.

A falta de unos días para la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible (que se incrementan en más de un 500%), los inspectores de tráfico en Cuba están movilizados para detectar subidas en las tarifas de los transportistas privados.

El gobierno cubano anunció una subida de los precios del transporte privado y estatal, los cuales entrarán en vigor el próximo 1 de febrero. Sobre los cambios de las tarifas de los transportistas privados, las autoridades indicaron que dependerá de los trayectos y las rutas, y lo anunciarán los gobiernos de cada localidad.