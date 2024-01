Cubano prende fuego al apartamento de su expareja en Morón

Sin daños humanos que lamentar, ocurrió este sábado, un incendio provocado por un cubano en la casa de su expareja en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

El incendio ocurrió en un apartamento de un edificio ubicado en la calle Martí interior detrás de la tienda La Mina De Oro, entre Libertad y Callejas, según reportaron en redes sociales.

Leonel Iparraguirre González, periodista de la emisora oficialista Radio Morón, destacó la labor de los bomberos y de los vecinos del lugar para extinguir el incendio.

“En pocos minutos el incendio cobró fuerzas y una nube de humo se expandió por puertas y ventanas del inmueble”, dijo este periodista sobre el siniestro ocurrido a mediodía del sábado.

Aunque no especificó detalles que motivaron el suceso, sí aportó que “no hubo que lamentar graves consecuencias”.

Facebook/Leonel Iparraguirre González

No obstante, fue la usuaria de Facebook Martha VC, quien además fue vecina de ese ediificio, la que informó que “el incendio fue intencional por parte de la ex pareja de la señora que vive en ese apartamento, supuestamente según los vecinos, el hombre estaba determinado a acabar con la vida de la ex mujer que por suerte no se encontraba ahí”.

Facebook/Martha VC

A mediados de enero de este año, un hombre identificado como Leonardo Reyes Meneses habría incendiado la casa de su expareja en la provincia cubana de Holguín, según un perfil vinculado al Ministerio del Interior (Minint) en Facebook.

El muro de Cazador-Cazado, que publica hechos resueltos exitosamente por la policía del país, informó que "un amor frustrado llevó a Leonardo Reyes Meneses a prenderle fuego a la vivienda de su expareja" y "en consecuencia, artículos valiosos de su interior resultaron dañados".

El hombre fue detenido por las autoridades, quienes afirman que la mujer se encuentra bien, pues no era el blanco del ataque, sino sus pertenencias.

La violencia en Cuba ha alcanzado números elevados y su manifestación ya no se identifica a través de los asesinatos solamente, hechos como los incendios intencionados son otra cara de este lamentable asunto, mientras las autoridades continúan con su accionar parsimonioso.