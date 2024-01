Feministas confirman muerte violenta de una cubana y denuncian "falta de transparencia institucional"

La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció la “falta de transparencia institucional” en el caso de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 19 de enero en una parada de ómnibus en el reparto San Agustín, en La Lisa, e instó a la familia que exija la debida investigación.

“Instamos a su familia a que denuncie y exija la debida investigación, por justicia y también por la seguridad de quienes la sobreviven y la seguridad ciudadana en general”, expresó YoSíTeCreo en Cuba en redes sociales.

“La falta de transparencia institucional y la desinformación que cada vez generan más perfiles falsos sobre hechos violentos que denuncia la ciudadanía, son factores que obstaculizan la denuncia adecuada y no revictimizante de los feminicidios y otros hechos de las diferentes formas de la violencia de género”, denunció la plataforma.

La citada fuente añadió que el testimonio de “diferentes fuentes presenciales verificadas convierten al caso de San Agustín en el primero del año de los que se necesita acceso al informe policial, para poder determinar si es o no un feminicidio”.

Plataformas feministas recuerdan al gobierno que es un derecho el acceso a la información pública y en este caso en particular en lo relativo a la creciente incidencia de la violencia en la sociedad cubana.

Ante la falta de datos para verificar el citado caso como feminicidio, de momento el registro permanece en cinco y se incluye la muerte de una mujer en La Lisa como caso que necesita acceso a la investigación policial.

Captura de Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

En horas de la mañana del pasado viernes fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, que presuntamente que habría sido degollada. El hallazgo tuvo lugar en una parada de guagua cerca de un agromercado en el barrio de San Agustín, en el habanero municipio de La Lisa.

Un dato escabroso es que el cuerpo de la mujer estaba sentado en una posición que hizo suponer a las personas que transitaban por la zona que estaba viva, según el reporte de testigos difundido en redes.

De inmediato perfiles oficialistas en redes sociales como "Elizabeth Gutiérrez" o "Mauro Torres", salieron a sostener la teoría del suicidio, que fue rebatida de inmediato por testigos y por miembros de la familia.

En Facebook Zaidelin Enamorado Gutiérrez -quien dijo ser sobrina de la víctima- pidió que investigaran a la expareja de la mujer en relación con el caso. Relató que su tía se llamaba Irma y que se había ido a vivir en La Habana con su hija y su nieto, dejando a su expareja en Oriente, quien era un borracho.

"Puso en venta la casa de ella en Oriente, el marido al enterarse fue para La Habana supuestamente a hacer una visita, no sabemos a qué, porque mi tía ya no estaba con él y no quería estar a su lado para nada", detalló la joven, quien añadió que al parecer el hombre estuvo buscando a su tía para hablar.

En la mañana del viernes la mujer salió de la casa y no le dijo nada a su hija. La mujer fue encontrada horas después muerta.

"Con esto quiero decir que investiguen al exmarido que aún debe estar en La Habana o ya se fue", concluyó Enamorado Gutiérrez, quien reside en Madrid.