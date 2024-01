El Funky consigue propuestas de trabajo tras pedido de ayuda en redes

El rapero cubano Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky, confirmó que ha conseguido propuestas de trabajo tras hacer un pedido de ayuda en las redes sociales.

El Funky es uno de los artistas que interpreta la canción "Patria y Vida", devenido en himno por la libertad de Cuba. Ofreció una entrevista al influencer Alex Otaola, en el show de YouTube El Mañanero, donde explicó cómo sobrevive en Miami.

El rapero recibe algunos ingresos por su participación en este importante tema musical, pero no son suficientes y está deseoso de trabajar para cumplir sus sueños en Estados Unidos.

"Estuve pensando mucho antes de pedir ayuda en las redes pero esto me permitió ver las verdaderas amistades. Me ha servido de mucho", dijo el cantante.

"A la gente le resulta asombroso que sea un artista premiado con un Grammy y que esté pidiendo trabajo, pero el problema es que yo no soy de la farándula. Yo vengo de luchar y no me da pena decir que necesito trabajo. No estoy pidiendo dinero, estoy buscando empleo", dijo el joven.

"Yotuel me ayudó mucho, hizo mucho para que yo estuviera aquí, pero este es un país donde uno tiene que crecerse solo", explicó el artista.

Aclaró que la búsqueda de trabajo se trata de una cuestión práctica que "no tiene nada que ver con la lucha" contra la dictadura. Él tiene que generar ingresos para mejorar su calidad de vida y podrá lograrlo porque ya cuenta con varias propuestas laborales.

El músico es un activista por los derechos humanos en Cuba y por la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentra su amigo, el rapero Maykel Osorbo.

El Funky emigró a Estados Unidos hace dos años, bajo fuerte represión del régimen de La Habana. Salió de la isla con el objetivo de asistir a la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy 2021, donde "Patria y Vida" se alzó como canción ganadora.

Al abandonar Cuba, la Seguridad del Estado lo acompañó hasta el avión y le dio a entender que tal vez no lo dejarían regresar nunca a su tierra natal.