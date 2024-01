Aymée Nuviola y Camila Cabello nominadas a los Premios Lo Nuestro 2024

Dos artistas cubanas han sido nominadas a la 36 edición de los Premios Lo Nuestro 2024: Aymée Nuviola y Camila Cabello.

Entre las 38 categorías en las que se compiten en esta oportunidad, Aymée Nuviola quedó entre las seleccionadas a optar por el galardón de Artista del Año – Tropical.

Agradecida por esta nominación la intérprete escribió en su Instagram: “¡Mis divinos cazadores! Gloria a Dios por esta nominación a Premios Lo Nuestro. Me siento honrada y privilegiada de estar nominada en la categoría Artista del Año – Tropical. No es solo la nominación, es la luminaria de estrellas junto a las cuales he sido nominada, y a los que extiendo una felicitación. Esto significa para mí representar a las mujeres cubanas luchadoras que dan lo mejor de sí cada día”.

Junto a la artista compiten en este apartado Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Marc Anthony, Olga Tañón, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangond y Víctor Manuelle.

Camila Cabello se llevó a casa dos nominaciones con su gustada colaboración “Ambulancia” junto a Camilo.

Los cantantes aparecen en las categorías “Canción del Año” y “Colaboración del Año - Tropical”.

La gala de premiaciones de esta 36 edición de Premios Lo Nuestro tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El pasado año Camila Cabello también se alzó con dos menciones, una a Artista Pop Femenina del Año y otra en el apartado La Mezcla Perfecta del Año.

En la gala de esa entrega de los premios Aymée Nuviola fue una de las artistas invitadas y junto a Melendi cantó "Pan para Yolanda".