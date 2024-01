Hasta 600 pesos por un paquete de almohadillas sanitarias en Cuba

Más de tres millones de cubanas tienen que “inventar” cada mes ante la escasez de las almohadillas sanitarias en las farmacias estatales que llegan hasta 600 pesos en MIPYMES, asegura un reporte de EFE.

Este producto de primera necesidad solo se consigue a elevados precios en tiendas en divisa y negocios de revendedores, afirma la nota.

“Es agobiante conseguir las íntimas, y además, que me alcancen todo el período”, dice a la agencia española la habanera de 31 años Yanet Hernández, cajera de una tienda en MLC

“La cuenta no me da porque mi período es abundante y uso dos paquetes de íntimas en cada ciclo. Ahí sí hay (en las tiendas en divisa), lo que a 5 MLC o más, por lo que tengo que inventar: trapitos, algodón o lo que aparezca. A eso añádele el estrés de estar velando si me mancho”, agrega.

Por su parte, Carla Brito, de 37 años y turoperadora en una agencia inglesa de turismo, puede permitirse comprar íntimas a los prohibitivos precios del mercado informal

Brito dijo a a EFE que las íntimas de la farmacia no alcanzan.

“Eso, sin contar que son malísimas: no se pegan bien, son superfinitas y, además, te dan solo un paquete con 10 (unidades) por cada mujer de la familia”, detalló.

La escasez de almohadillas sanitarias en Cuba se denuncia desde hace años.

En septiembre pasado, La Unidad Empresarial de Base Mathisa de Sancti Spíritus reinició la producción de almohadillas sanitarias, pero esto no iba a significar una solución a largo plazo. Se mantendrá la escasez del producto en las farmacias cubanas, alertaron las autoridades.

En 2022 la cubana Juliette Isabel Fernández Estrada, esposa del activista cubano Boris González Arenas, denunció el desabastecimiento en las farmacias de La Habana.

"El Estado no ha vendido ni uno de los exiguos paquetes de íntimas que tenemos derecho a comprar en las farmacias, a razón de diez íntimas al mes por mujer entre 10 y 55 años de edad", expresó en aquel momento y las carencias de tan importante artículo se mantienen hasta la actualidad.