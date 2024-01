Cubana en EE.UU: “Fui de las miles de personas que llegan a este país con una idea equivocada”

Una tiktoker cubana residente en Estados Unidos compartió con sus seguidores su historia personal para dejarles una moraleja clara: por mucho que se les explique a los familiares en la isla el trabajo que se pasa para alcanzar cierto estatus y nivel de vida en territorio estadounidense, no lo van a entender hasta que no lo comprueben por sí mismos.

Estrellita Calderín -quien cuenta con más de 254 mil seguidores en citada la red social- partió de admitir que ella misma llegó a Estados Unidos con una idea equivocada de lo que era ese país, aunque dice que bendice todos los días la oportunidad que tuvo de darle un mejor futuro a su hija y de tener una mejor vida ella misma.

Cuenta que su familia se ganó el bombo en el año 1998 y que ella quedó sola en Cuba junto a su hija.

Sus padres le mandaban muchas fotos bien vestidos, en paseos y restaurantes y eso le hizo desear eso para ella también, a pesar de que su familia le recomendaba que se quedara en Cuba.

“Yo me iba haciendo una idea de lo que era este país y yo decía 'waooo…. Ellos viven muy bien'”, cuenta Estrellita.

Precisó lo chocante que le resultaba que su hermano le recomendara quedarse en Cuba porque en la isla tenía un estatus, un trabajo cómodo en una oficina y ellos se ocupaban de cubrir todas sus necesidades materiales; mientras que si se iba a Estados Unidos iba a tener que trabajar durísimo.

La familia -que residía en Los Ángeles, California- se turnaba para visitarla y siempre le llevaban ropa y todo tipo de comodidades.

“Sí, ok, pero yo tenía que pensar en el futuro de mi hija, tenía que pensar en que mi hija estudiara en un país en el que valiera la pena estudiar porque ¿de qué me había servido a mí estudiar?”, cuestionó Calderín, quien explicó que estaba haciendo cosas “indebidas” en su trabajo que la tenían con un pie en su casa y otro en 100 y Aldabó.

“Yo quería venir a Estados Unidos a como diera lugar. Ellos vivían super bien y yo también quería tener esta vida”, apunta.

Cuenta que finalmente llegó al país con una visa humanitaria propiciada por un grave problema de salud de su padre.

Antes de irse de Cuba regaló toda su ropa y la de su hija porque sabía que en Estados Unidos tendría más y mejor.

Arribó a territorio estadounidense con dos mochilas: una con fotos de familia y otra con libros de religión.

Sin embargo, al llegar veía los días pasar y su familia no la llevaba de compras. Tenía una sola muda de ropa y llegó incluso a usar la ropa de su madre.

Cuando le preguntaba a su familia cuándo la iban a llevar a comprarse “ropa fina”, ellos le decían que lo que necesitaba era ropa sencilla para trabajar.

Finalmente, una misteriosa bolsa aparecida al lado de la puerta de la entrada de la casa -al parecer de una vecina caritativa que le dio pena verla siempre con la misma vestimenta- le sirvió para cubrir el desamparo textil que tenía.

Estrellita Calderón hizo hincapié en esa realidad contrastante con la que tenía en Cuba, donde su familia sustentaba sus necesidades a tiempo completo.

Y tras el extenso relato, llega la moraleja:

“La moraleja de esta historia es que por mucho que nosotros les expliquemos a nuestros familiares en nuestro país cómo tenemos que trabajar aquí, cuántas horas tenemos que trabajar, cuántos trabajos tenemos que tener, hasta que ellos no vengan y ellos no choquen con esta realidad, ellos no van a entender”, apuntó.

“Este país vale la pena, siempre lo voy a decir: Dios bendiga a Estados Unidos. En nuestro país por mucho que trabajes y trabajes nunca tienes nada y además no gozamos de la libertad que tenemos en este país”, añadió.

Pero insiste: “Por mucho que le expliquemos a nuestros familiares nunca van a entender".

"Hay que dejarlos que tengan sus propias ideas, que tomen sus propios caminos, que se den sus golpetazos y que aprendan con trabajo y con esfuerzo para lograr las cosas", concluyó.