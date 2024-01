Empresario británico recorrerá Cuba en bicicleta

El empresario británico Colin Lisle recorrerá Cuba en bicicleta durante 5 días en apoyo a una causa benéfica.

Lisle, veterano de la industria del juguete, intentará hacer más de 230 millas alrededor de la isla a finales de este año para recaudar fondos para la organización benéfica del comercio de juguetes, el Fence Club, informó el medio Licensing Source.

“Quería hacer algo que realmente me pusiera a prueba y hacerlo para el fabuloso Fence Club. Cuando participe en el desafío a finales de este año tendré 73 años. No será fácil, así que me he dado un año completo de entrenamiento para aumentar mi resistencia y mis niveles de condición física”, declaró el empresario.

Lisle comenzará su travesía en La Habana, y piensa terminar en la ciudad de Trinidad.

El veterano industrial planea pasar un promedio de ocho horas en bicicleta, hasta 100 kilómetros diarios durante los cinco días.

El Fence Club se dedica a recaudar fondos para ayudar a niños discapacitados y en situación precaria en el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.