Xavi anuncia que dejará el Barça al final de la temporada

El técnico catalán Xavi Hernández anunció este sábado que dejará de dirigir al FC Barcelona el próximo 30 de junio al final de esta temporada.

El anuncio se produce tras la derrota del Barça en casa en la jornada de Liga de este sábado por 5 goles a 3 contra el Villareal.

“El club necesitaba un cambio de dinámica, pensando en los jugadores, se van a liberar, jugamos con demasiada tensión y pensando como culé y hombre club lo mejor es irme. Daré lo mejor de mí en estos meses que quedan, podemos hacer una buena temporada todavía. Este es el mensaje que me gustaría dar, con la tranquilidad de tomar esta decisión con sentido común pensando en el club más que en mí mismo”, dijo Xavi en la rueda de prensa pospartido.

La derrota había dejado muy tocada a la figura del entrenador que había sido goleado (4-1) hace unas semanas por el Real Madrid en la final de la Supercopa y eliminado el pasado miércoles en cuartos de final de la Copa del Rey (4-2) por el Athletic de Bilbao.

“Creo que está decisión destensa la situación, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero creo que mi proyecto tiene que ser hasta el día 30 de junio. He pensado en el club y me siento bien, hace días que lo tenía decidido, pero de una manera me he liberado, y como no quiero ser una remora”, agregó

Xavi venía de ganar la Liga y la Supercopa la pasada temporada en su segundo año, pero las dudas en el juego y en los resultados se lo han llevado por delante.

El Barca, tras la derrota de este sábado, se sitúa a 10 puntos del Real Madrid y a la espera de los octavos de final de Champions que se jugarán en febrero contra el Napoli.