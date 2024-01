El Chacal inicia una nueva etapa como artista libre: "No me sentía bien, pero hoy la vida cambió"

El Chacal está de celebración. El cantante cubano empieza el 2024 con la mejor de las noticias: es un artista libre e independiente. Esto lo anunció en un vídeo que colgó en sus nuevas redes sociales y aprovechó para dar un pequeño adelanto de la música que tiene por lanzar próximamente.

"Súper contento de poder compartir con ustedes esta noticia. Artista libre e independiente. Gracias, primero Dios. Gracias a mis seguidores y a los que no confiaron en mí. También agradecimientos para mi equipo legal y empresarial, para las nuevas armas que tengo para esta nueva etapa de mi vida musical y personal", comentó el artista cubano, que asegura que se encuentra en una etapa maravillosa por "lo que está pasando y lo que está por llegar"

Durante este anuncio, El Chacal también dio un adelanto de una canción con sabor a regional mexicano, el género musical que está arrasando en el mundo entero.

Aprovechando esta gran noticia, el cantante pidió el apoyo de sus seguidores para seguirle en sus nuevas plataformas y confesó que pronto contará todo lo que le ha estado pasando en su vida los últimos tiempos. "No me sentía bien y no estaba contento, pero hoy la vida cambió. 2024, comenzando un año como tiene que ser, muy contento", agregó.

¡Enhorabuena!