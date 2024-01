Anuel AA posa junto a su novia para anunciar su debut en Hollywood: "Siempre lo soñé más que cantar"

El 2024 promete para Anuel AA, que planea incursionar en nuevas facetas profesionales fuera de la música. Así lo anunció el artista puertorriqueño en su perfil de Instagram al colgar algunas imágenes con su novia Laury Saavedra.

"Soy un diseñador empezando en la industria del fashion y este año debuto actuando en Hollywood, como siempre lo soñé más que cantar", confesó el intérprete de "Más rica que ayer", que también reveló que tiene grandes planes para este año.

"Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco. Soy trapero, canto reguetón, rapeo y modelo", dijo Anuel AA, que adelantó que en febrero y marzo sacará mucha música nueva. "No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo", agregó en el mensaje que colgó.

También comentó que se siente muy feliz con su nuevo equipo de trabajo.

Aunque el cantante no ha dado más detalles sobre su incursión en Hollywood, todos sus fans están deseando saber en qué película debutará como actor. Además, muchos aprovecharon para comentar la pareja que forman Anuel AA y la modelo venezolana Laury Saavedra, con la que lleva saliendo varios meses.

Y a ti, ¿qué te parece la pareja que forman?