Italiana cuenta lo que aprendió de su novio cubano: "Daba por sentado muchas cosas normales y no las disfrutaba"

La italiana Eleonora se siente muy cubana gracias a todos los amigos que tiene de la Isla y también a su novio. En su cuenta de TikTok se presenta como "la italiana más cubana" y encontramos decenas de vídeos que prueban lo cercana que se siente a la cultura cubana y contando algunos choques culturales que ha vivido.

Uno de los vídeos de su cuenta de TikTok con más visualizaciones es en el que cuenta lo que aprendió de su chico cubano. Un clip que supera los 400 mil reproducciones.

"Antes de estar con Rainer daba por sentado muchas cosas normales, no las disfrutaba. Con él cambió todo. Un día estábamos en el Estadio del Barcelona, para mi no era algo super normal, nada emocionante, pero para él era su sueño y cuando entramos, él empezó a emocionarse, casi a llorar", comienza contando Eleonora en español.

"Y yo le pregunté por qué estaba siendo así y él me dijo una cosa que no esperaba", agregó la joven, antes de recordar las palabras de su novio. "Yo cuando estaba en Cuba, yo solo podía soñar una cosa así, no pensaba lograr este sueño. Para nosotros no es fácil soñar y pensar en realizar ese sueño. Ahora que estoy aquí y no me lo puedo creer".

Pero Eleonora explica que esto no solo le ha pasado con esa visita que hicieron, sino que su novio le ha enseñado a valorar las mínimas cosas.

"Él siempre aprecia y disfruta todo lo que hace. Las cosas más normales del mundo, como comerse una pizza. Los cubanos aprecian las mínimas cosas. Aprendí a no dar por sentado las cosas normales y disfrutar todo", concluyó.