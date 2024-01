Yerlín Pérez: "Se rompió el mito de que Miami es el cementerio de los artistas cubanos"

Yamilka es uno de los personajes que más ha llamado la atención de Welcome to la yuma, una de las series más populares de Pronyr TV; detrás de esta mujer que no entiende de límites está la actriz cubana Yerlín Pérez.

Su amplia experiencia en el humor le sirvió para dar vida a un personaje que hace reír en medio de las situaciones más dramáticas que para Yamilka es como si se trataran del fin del mundo.

CiberCuba conversó con Yerlín Pérez a propósito de este papel protagónico en Welcome to la yuma, pero antes nos contó cómo comenzó a trabajar para esta plataforma en Miami.

Cortesía / Pronyr TV

“Este proyecto de Pronyr fue una bendición para mí, yo llevaba solo unos meses acá en Miami y para mi sorpresa me llama Orlando Fundichely, un actor que siempre he admirado mucho, y me propone un personaje en una serie que ya estaban grabando. Me dijo `es para mañana´ y uf me puse nerviosa como si fuera mi primera vez, y para allá fui”, relató la artista.

A pesar de los nervios que la sorprendieron al inicio “la experiencia fue divina, yo realizada, y ellos muy a gusto conmigo. A partir de ese momento Cute Digital Media y Pronyr TV se convirtieron en mi familia de trabajo y cuando comenzó la próxima producción, ya me tocó protagonizar Welcome to la yuma, así me convertí para mi dicha en actriz de Pronyr”.

Cortesía / Pronyr TV

Dar vida a Yamilka en esta serie ha sido para Yerlín una mezcla de muchas cosas: “Me divertí, me realicé, porque el personaje es un reto, ella iba cada capítulo demandando más creatividad, el personaje es como un tren, sin freno, lo adoré”.

Cortesía / Pronyr TV

Junto al humorista Andy Vázquez formó la pareja más explosiva de la serie: “Con Andy Vázquez es un súper placer trabajar, es un actor talentoso y un ser humano increíble, no habíamos trabajado tan juntos nunca, lo repetiría mil veces”.

En la entrevista, la actriz también tuvo palabras de elogio para el resto de los artistas con quienes compartió escenas: “Con Rachel Cruz ya había trabajado en Cuba, fue muy fácil pues tenemos mucha afinidad y es muy buena actriz, y linda toda ella. A Yerandi Basart lo conozco desde muy jovencito, verlo convertido en el actorazo que es hoy me dio mucho placer. Y Patricia (Patty) Gavilán verla crecerse todos los días allí, sorprendiéndonos con ese talento innato que tiene, me dejó impresionada. Creo que fue el elenco perfecto”.

Cortesía / Pronyr TV

Sobre las puertas que ha abierto Pronyr TV para muchos artistas cubanos en el exilio, Yerlín añadió: “Es la oportunidad que todos soñamos, con Pronyr se rompió el mito de que Miami es el cementerio de los artistas, ya los artistas cubanos tenemos un espacio, Pronyr TV va creciendo a millón y todos nosotros con ella”.

Con excelentes actuaciones como la de Yerlín Pérez, Welcome to la yuma es una montaña rusa de diversión, humor, situaciones inesperadas y conflictos con las soluciones más descabelladas. Recuerda descargar la aplicación de Pronyr TV para que disfrutes de esta serie. ¡Es imperdible!