El Taiger y Yomil salen en defensa de Boris Arencibia: "Es digno de admirar"

El reguetonero cubano José Manuel Carvajal, mejor conocido como El Taiger, ha recurrido a las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al productor musical cubano Boris Arencibia, quien fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por, presuntamente, ser acusado de 18 cargos asociados a un caso de lavado de dinero.

"Veo a todo el mundo hablando de Boris y lo que le pasó, a nadie veo diciendo qué le hace falta a un hombre que siempre lo vi dar sin esperar nada a cambio, pero esta es la vida de los ingratos, no la mía ni la de los mejores del mundo. Te tengo en mis oraciones y Dios ponga su mano en ti y en tu familia. Varones, don varones", escribió El Taiger en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

El Taiger / Instagram

El Taiger no ha sido el único cantante urbano de la isla que ha acudido a las redes sociales para hacer público su apoyo al manager musical cubano.

Yomil Hidalgo fue otro reguetonero que dejó clara su postura ante la noticia del arresto de Boris Arencibia, tras dejar un comentario en el propio post del Taiger en el que mostró su admiración hacia el empresario.

"Así mismo José, a Cuba le falta más cubanos como él. El hombre la primera vez que lo conocí, Amarilis me lo presentó, y sin conocerme me cogió la mano y me dijo: "toma chama, que esto te va hacer falta en Cuba". No vi lo que me había dado, pero cuando llegué a la mesa y ví, el hombre me había regalado como 700 pesos y esa anécdota siempre la voy a llevar, no por el dinero, sino porque nadie hace eso por un paisano, eso es sentir por tu gente. El que conoce de verdad quién es Boris sabe que es digno de admirar, ojalá y salga bien de toda esta situación", comentó Yomil.

Boris Arencibia fue detenido por el FBI el pasado fin de semana en la ciudad de Miami, Florida. Entre los cargos que se atribuyen al empresario se encuentran el de conspiración para cometer delito federal, fraudes en programas de beneficios federales y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros.

Además de su arresto y de los cargos que se le acusan, Boris Arencibia ha sido también noticia en las últimas horas por el pleito laboral que le relaciona con el también cantante urbano Ramón Lavado, mejor conocido como Chacal.