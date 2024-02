Hombre saca medio cuerpo de una camioneta para discutir con otro conductor en Miami

El copiloto de una camioneta que circulaba por una autopista en Miami no dudó en sacar medio cuerpo del vehículo para increpar al conductor de otro auto que circulaba a pocos metros de distancia. No está claro el origen del episodio de ira en la carretera.

"No, pero diles cómo te sientes realmente hermano...", bromeó la cuenta de Instagram Only in Dade, que publicó este jueves el video, que refleja una de tantas locuras que se ven mientras se conduce en Miami.

"Mira este enfermo. Payaso, maldito retrasado...", se escucha decir a quien grabó las imágenes desde otro vehículo en movimiento que iba detrás de los contendientes. Desde luego, se desconoce la causa que motivó el peligroso altercado.

"Los conductores de Miami deben ser diferentes. Sin cinturón de seguridad, conducción imprudente, exceso de velocidad...", dictaminó un comentarista enumerando la cantidad de cosas mal hechas en la escena.

"Miami tiene los peores conductores del país", sentención otro arribando a una conclusión que es frecuente en los foros donde a menudo se viralizan videos de disparates de todo tipo.

Conducir en Miami es un reto que requiere mantener todos los sentidos en el volante porque las carreteras de la ciudad están llenas de sorpresas y la mayoría de ellas son peligrosas.

A ellos se suma que las disputas de tráfico son extremadamente frecuentes, algunas con finales muy desafortunados, como la discusión del actor Pablo Lyle y el cubano Juan Ricardo Hernández, que en abril de 2019 acabó con la vida de este último y llevó al histrión mexicano a la cárcel, donde todavía permanece.