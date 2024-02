El Chacal sobre Charly & Johayron: "La están reventando"

El Chacal parece ser de esos artistas que no guarda resentimientos y sabe reconocer cuando sus colegas en la música lo hacen bien.

Durante una entrevista para el programa Destino Tolk salió a relucir el tema de los dúos de jóvenes reguetoneros que están más pegados en este momento y El Chacal afirmó: “Charly & Johayron la están reventando”.

Fernan, uno de los entrevistadores sacó a relucir un tema que dio mucho de qué hablar hace unos meses, y recordó que El Charly en uno de sus conciertos dijo que El Chacal no ha hecho nada por la música.

La reacción de El Chacal, sin embargo, fue muy elegante y digna de aplausos: “Es su opinión, mi opinión es que la están reventando”.

Cuando le preguntaron si en ese momento se enteró de ese comentario, el veterano reguetonero dijo que sí pero no lo prestó mucha importancia porque otros asuntos requerían su atención: “Ese día no tenía mucho tiempo porque casualmente me estaba comprando una propiedad”.

No obstante, lo que en realidad dijo El Charly en esa presentación fue que si bien El Chacal había sido un referente para ellos, ahora mismo no estaba más pegado que Charly & Johayron.

Lo cierto es que sus palabras sí molestaron mucho a los seguidores de El Chacal y a todos aquellos que lo consideran uno de los mejores artistas del género urbano que ha dado Cuba.