Joven denuncia malos tratos y explotación de jefes cubanos en Estados Unidos

Una joven inmigrante cubana residente en Estados Unidos, denunció el trato déspota de sus jefes quienes también provienen de la isla.

La cubana Yensy Wilson dejó sentidas palabras en su perfil de TikTok, después de trabajar bajo "malas condiciones" con jefes de su misma nacionalidad y no poder dejarlos porque necesita el dinero.

"Estoy en un lugar donde todos son cubanos. La mayoría de los jefes te tratan como si fueras un singao perro. No valoran tu trabajo, pagan poquitísimo, a 11 dólares la hora. Entras a las 5:00 am y a las 10:00 am todavía no has hecho un descanso", explicó la joven.

En su testimonio dice que las personas aguantan esas condiciones porque tienen "cuentas que pagar", pero el maltrato es para ella como si estuviera cumpliendo una condena.

"A veces me pregunto, ¿estoy presa, en una escuela al campo, o soy el perro de esta gente que me trata como les da la gana? Uno cuenta hasta 10 porque hay cosas que hacer, pero es repugnante trabajar para latinos y en especial para cubanos", dijo.

En criterio de Yensy, el ego de los inmigrantes que llegan de Cuba, abren negocios y se creen "Team Leaders", implica para sus subordinados "aguantar payasadas" en la mayoría de los casos.

"Tengo permiso de trabajo, pago taxes, debo ser tratada como es tratado el americano en cualquier empleo en este país. El americano aquí no aguanta esas cosas. ¡Esto es estresante!", comentó la joven.

Yensy lleva un año y nueve meses residiendo en Estados Unidos. Ha pasado por diferentes empleos y por primera vez le ha tocado ver la cara fea de la moneda. Se siente mal en su trabajo justamente cuando sus compañeros son cubanos como ella.

Muchos empresarios cubanos sí proporcionan condiciones laborales dignas y justas. Es una comunidad fuerte que ha logrado levantar negocios prósperos en diferentes sectores de la economía en Estados Unidos. Sin embargo, ocasionalmente surgen críticas sobre los modelos de liderazgo y la calidad de algunos servicios.

Hace poco un cubano residente en Hialeah hizo una queja similar, no como empleado sino como cliente de negocios de su comunidad.

Esta persona asegura que el servicio que ofrecen los restaurantes cubanos en Hialeah la mayoría de las veces es pésimo.

El hombre invitó a los cubanos a abrir su mente y a preocuparse más por cómo atienden al público y a los empleados, para que puedan brindar un mejor servicio, ser más rentables y prósperos con sus negocios.