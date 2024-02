Sorpresa de cubanas ante caravana de motos en Miami

“¡Te dije que ellos andan en manada! ¿No ves que son animales?”, advirtió en broma una cubana que viajaba por una autopista de Miami al ver pasar junto a su automóvil a una caravana de moteros que ocupaban casi todas las vías de la carretera.

Sus acompañantes, cubanas también comentaron la singular concentración de motos que circulaba, al parecer, por la I-95. “¡Ahí están en el carril del medio!”, dijo una de ellas al comprobar que los moteros eran los “dueños” de la carretera.

“¡Ay mi madre, se van a matar!”, exclamó una tercera. “¡Ay, a mí esto me pone nerviosa! ¡Mira eso, asere, qué clase de come…!”, le contestó otra de las cubanas en el video, que fue publicado por el sitio de sucesos Only in Dade.

En febrero del pasado año, la policía de Miami-Dade detuvo a decenas de conductores de motos de cross y quads por crear caos en varias carreteras del condado.

El Departamento de Policía de Miami-Dade indicó que fueron arrestadas 40 personas, se incautaron 14 armas de fuego, y se decomisaron 140 gramos de marihuana y 44 vehículos, de los cuales cinco eran robados.

Ese operativo para reprimir a los motociclistas inició luego de que cientos de conductores de motocicletas tomaron calles, avenidas y carreteras del sur de la Florida, donde es habitual encontrarse con concentraciones de estas características.