Oniel Bebeshito y Rachel Arderi anuncian que van a tener un bebé

Oniel Bebeshito y su actual pareja Rachel Arderi anunciaron en Instagram que esperan un bebé.

“Hoy compartimos esta gran noticia con ustedes y es que estoy embarazada”, escribió Arderi en la mencionada red social.

Acompañada de varias fotos de la pareja, en la que muestran un resultado de ultrasonidos y además aparecen acompañados por el hijo de Arderi, que tiene una relación muy cercana con Bebeshito, la influencer continuó diciendo: “qué ilusión tan linda ser mamá de nuevo, siempre le pedí a Dios tener dos niños que fuesen la parejita y que no se llevaran tantos años de diferencia para que así crecieran juntos y se cuidaran el uno al otro”.

Al referirse que ella fue hija única, también agregó que estaba cumpliendo un sueño. “Cuando me enteré dije aún es muy rápido… pero solo Dios sabe el porqué de las cosas y sus tiempos son perfectos”.

Adelantó que tiene nueve semanas y que el tiempo aún es corto para saber el sexo, pero pidió que venga bien, con mucha salud, en un mensaje que estaba cargado de emoción.

Refirió que Oniel estaba muy emocionado con la noticia. “Yo no me confundí cuando lo escogí como mi compañero de vida, no hay hasta ahora un solo antojo que no me haya cumplido, me cuida como si fuera su niña más chiquita y sinceramente Dios no se equivocó con el hombre que puso en mi camino”, dijo.

Como era de esperar, el primero en reaccionar fue el intérprete de “Hacha”, quien comentó: “Voy a ser papá”, misma expresión que compartió en sus stories.

Captura de Instagram/Oniel Bebeshito

La comunidad de seguidores se sumó a la ola de mensajes de felicitación que en pocos minutos han acompañado a la pareja.

Oniel Bebeshito y Rachel Arderi se casaron en una discreta ceremonia civil en octubre de 2023, después de que el reguetonero le pidiera matrimonio en un restaurante de La Habana al cumplir un año de relación.