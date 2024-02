Así fue el paso de Cimafunk por la alfombra roja de los Grammy 2024

El cantante y compositor cubano Erik Alejandro Rodríguez, más conocido por su nombre artístico Cimafunk, dijo presente en los Grammy 2024. Unos premios a los que estaba nominado en la categoría 'Mejor Interpretación de Música Global', que finalmente ganó la canción “Pashto”, de Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain con Rakesh Chaurasia.

De su paso por la alfombra roja de los premios más importantes de la música, colgó Cimafunk un recopilatorio de fotos y vídeos en los que le vemos posar para los fotógrafos así como compartir con otros artistas.

"Alfombra roja GRAMMYS 2024 @recordingacademy Gracias a @ibrahimmaaloufofficial @tankandthebangas y todo el equipo que hizo posible esta nominación #todocolores. Felicidades a todos los artistas nominados y gracias por su música", escribió el cantante al lado de esta publicación, que ha hecho reaccionar a otros artistas cubanos como Leoni Torres o Diana Fuentes, así como a decenas de seguidores que le felicitaron por estar en los galardones.

El oriundo de Pinar del Río estaba nominado por su tema "Todo colores", una canción del trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf para la que fue convocado junto a Tank and The Bangas. La categoría en la que competía por el gramófono dorado fue introducida en 2022 para honrar a los intérpretes internacionales que exhiben "tradiciones indígenas no europeas".

Además de Cimafunk, en la lista de nominados había otra cubana nominada: Omara Portuondo, que aspiraba al Grammy a 'Mejor álbum latino tropical' por Vida.

Otros cubanos que también disfrutaron de la velada en Los Ángeles este 4 de febrero fueron los Estefan. Emilio compartió fotos de la linda noche que vivió con su esposa Gloria en la entrega 66 de los premios Grammy.