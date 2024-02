Yailin celebra su primera nominación a Premios Soberano: "Ay, qué emoción mi Dios"

Yailin La Más Viral está de celebración por la nominación que ha recibido a los Premios Soberano. La cantante dominicana compite en la categoría a 'Colaboración del Año' por la bachata "Solo tú y yo" con Shadow Blow.

Esta es la primera vez que la mamá de Cattleya es nominada a los Premios Soberano, otorgados anualmente por la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana.​ Unos galardones que reconocen a lo mejor de la música, el arte y las comunicaciones en el país caribeño.

Reaccionando a esta nominación, la intérprete de "Chivirika" colgó en sus redes sociales la emoción que siente por aspirar a estos premios. "Ay qué emoción mi Dios, gracias por todo vamos por ese premio", dijo.

Captura Instagram

La novia de Tekashi 6ix9ine competirá con Milly Quezada y Manny Cruz por su merengue "Llegaste"; Daniel Santacruz y Olga Tañón por el tema "Soltemos al mundo"; Chimbala, Arcángel, Wisin y Christopher Lebrón, con su tema "Mi condena" y Miriam Cruz y Elvis Crespo con su tema "Ámame".

Los premios se entregarán el próximo 12 de marzo, así que habrá que esperar si finalmente es Yailin La Más Viral la premiada. Mientras tanto, en los comentarios se encuentran toda clase de opiniones sobre la nominación a la joven.

"Yailin y Shadow merecen ese premio, independientemente de la vida personal de Yailin y los escándalos alrededor de ella no hay que negar que la canción es un palo", "Yailin no es artista, ella es una payasa que no se merece ni un premio", "Aunque sabemos que se lo darán a Manny Cruz y Milly Quezada (también lo merecen), realmente ese premio debería ser de Shadow y Yailin si es limpio", "Si Yailin no gana es porque eso es trampa", "Yailin y Shadow ha sido una colaboración espectacular y no sólo sonó en RD sino a nivel internacional" o "Una cosa es lo que esté pasando ahora con Yailin y otra cosas es que ella hiciera una buena canción, en verdad ella se lo merece junto con Shadow. Esa canción es un palo", son algunos de los comentarios que se leen.