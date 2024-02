Apagones de la noche a la mañana: Régimen achaca la situación al déficit de combustible en Cuba

Imagen de apagón en Cuba Foto © Facebook / Naturaleza Secreta

De tener combustible, las afectaciones fueran mínimas, admitió la víspera el director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Lázaro Guerra Hernández. Pero como no hay, los cubanos tendrán que soportar este martes otra jornada de prolongados y frecuentes apagones.

“Se estima para la hora pico una disponibilidad de 1,965 MW y una demanda máxima de 2,750 MW, para un déficit de 785 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 855 MW en este horario”, dijo la empresa estatal en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Rozando los 1,000 MW de afectaciones, el sistema electroenergético nacional (SEN) arrastra a los cubanos a un torbellino de apagones que no parecen tener fin.

Los pronósticos de la UNE, por su parte, no hacen más que intentar apaciguar los ánimos de una población harta de ser víctima de la ineficiencia del régimen y su opaco entramado de empresas estatales socialistas. Y para ello, tras una aparente transparencia informativa, recurren a la manipulación de datos y la mentira desvergonzada.

Al menos, esa es la percepción de los usuarios que día tras día llenan de comentarios críticos e indignados los partes informativos que publica la UNE en sus redes.

"Tenemos un nivel de indisponibilidad importante sobre todo en la generación distribuida y en parte de las centrales flotantes… Indiscutiblemente el combustible está marcando la indisponibilidad fundamental que hace que se tengan afectaciones desde la mañana hasta la noche", explicó Guerra Hernández este lunes en declaraciones a la Televisión Cubana.

Sin embargo, este martes un usuario criticaba la vaguedad de esas explicaciones y exigía transparencia y resultados a los responsables de los apagones en Cuba, desde el director de la UNE, Alfredo López Valdés, pasando por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y terminando con el gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Ustedes informan pero, quien da respuestas: ¿Para cuándo se estima la entrada de combustible? ¿Por qué planifican tan mal estas afectaciones? ¿Quién es el responsable de esta mala planificación? ¿Por qué no se afecta la capital? ¿Por qué no sustituyen a estos incompetentes o es que la afectación es mucho mayor y no se dice la verdad?”, preguntó.

Y cerró su invectiva con la siguiente conclusión: “Hasta la fecha, 2024 ya va siendo peor que el 2023. Más apagones, menos comida, menos transporte, más migración, menos deseos de trabajar sobre todo el sector estatal y mucho más inflación. Hoy el USD anda casi a 300 CUP. Dura la tarea del cubano”.