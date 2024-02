Pelotero cubano Frank Camilo Morejón pierde madre y padre en menos de un mes

Frank Camilo Morejón y su mamá Foto © Facebook/Universidad del Deporte Cubano

El exreceptor del equipo Industriales y de las selecciones nacionales de béisbol, Frank Camilo Morejón, perdió a sus padres en menos de un mes, según un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Con profundo pesar y condolencias, la usuaria May Licea publicó en el grupo de Facebook “Revolico Bayamo”, la noticia de la muerte de la madre del estelar deportista, ocurrida el pasado 3 de febrero.

“En el día de ayer dejó este mundo su querida madre”, dijo, mientras lamentaba que hace casi un mes Frank Camilo había perdido a su padre.

“Frank ha tenido que sufrir estas dos irreparables pérdidas, mi gente en nombre de todos los capitalinos le enviamos un fuerte acompañamiento en estos momentos tan difíciles para toda su familia sus hijos, su esposa”, agregó.

Captura de Facebook/Mai Licea

La Universidad del Deporte Cubano también transmitió un mensaje de pesar por el “fallecimiento de nuestra querida Ana Julia Reyes Almaguer. Trabajadora de servicios en nuestro centro por más de treinta años, marchó a la eternidad una gran mujer, madre, y excelente compañera”.

La institución universitaria resaltó que la mujer era militante del Partido Comunista de Cuba, y admiró en ella sus valores que, según dijeron, “la definieron como un ser humano excepcional”, además de especificar su identificación con los principios de la Revolución Cubana.

“Donde quiera que se encuentre, llegue a nuestra querida compañera, a su familia, en especial a sus hijos Frank Camilo Morejón Reyes y Ana María Morejón Reyes, ambos trabajadores de nuestro centro, todo el cariño y el respeto de la comunidad universitaria del deporte cubano, que siente como suya esta sensible pérdida”, expresaron.

Captura de Facebook/Universidad del Deporte Cubano

La usuaria Noly Acevedo también se unió a los mensajes de condolencias al pelotero cubano.

“Desde la distancia me llegó la triste noticia del fallecimiento de la mamá de Frank Camilo Morejon, mi hermano lo sentimos mucho y te transmito mis condolencia y un fuerte abrazo hermano, usted fue un excelente hijo”, manifestó.

Captura de Facebook/Noly Acevedo

Frank Camilo jugó en Cuba durante 17 temporadas hasta que en 2021, con apenas 35 años, fue obligado a retirarse.

“A mí me botó el actual cuerpo de dirección de Industriales, con Guillermo Carmona al frente y de acuerdo, claro está con la comisión provincial de La Habana”, dijo en una entrevista a CiberCuba.

“Sin embargo, no he salido del terreno de juego; de una forma u otra sigo ahí. Tengo una fuerza de voluntad que me permite luchar y enfrentar la vida. Soy un apasionado del béisbol y me encanta transmitir mis conocimientos”, añadió.