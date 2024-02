Osmani García sale en defensa de El Chacal: "Apoyen a sus artistas"

Osmani García es uno de los artistas que ha salido en defensa de El Chacal luego de que salieran a la luz detalles de la demanda que este último ha iniciado contra la compañía Estilus Entertaiment.

En una directa que varios perfiles compartieron en redes, el Chiquitico de Cuba dejó clara su postura al respecto: “Apoyen a sus artistas, hay dos o tres por ahí sepan que a El Chacal hay que apoyarlo que hace siete años no le pagan regalías (…) El Chacal y yo no somos de la misma mamá pero venimos del mismo lugar y yo pasé cinco años que me lo estuvieron robando todo”.

“No le celebro a nadie la payasá de estarle cogiendo las regalías a ningún artista (…) El que no esté apoyando ahora a El Chacal es tremendo perro singao y tremendo perro traste porque le estuvieron robando las regalías como a mí durante una pila de años”, dijo bastante exaltado.

“Hemos venido ciegos de nuestro país y se han aprovechado para meternos cláusulas donde nos meten una tutoría como la que le metieron a Britney Spears, para que no se piensen que somos solo los cubanos”, aclaró Osmani sin dejar de arremeter una vez más contra la dictadura en Cuba.

El reguetonero recordó que El Chacal tiene dos niños, la más pequeña de solo unos meses, y además trajo a su familia de Cuba a quienes ayuda.

“Este es un momento donde hay que apoyar a El Chacal, a Ramón Lavado, y dejar la rendidera que tienen tres o cuatro por ahí. Usted si tiene que apoyar a alguien tiene que apoyar a sus músicos, al que están estafando que es el que te regaló música a ti, hay dos o tres comprando simpatía, gánate el mundo con tu talento no rindiéndole a nadie para que te consiga un featuring con artistas internacionales”, agregó el cantante.

La pasada semana en una entrevista El Chacal dijo que en los últimos siete años no ha recibido las regalías que le correspondían por su música, y no tiene el control de sus redes sociales ni de su canal en YouTube porque están en poder de la compañía Estilus Entertaiment.