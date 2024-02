Penalizan a El Chulo en Instagram por videos de su nuevo reto: "Se me ponen la ropita muchachas"

“Con la cintura”, el nuevo tema de El Chulo, se ha vuelto viral en las redes, sin embargo algunas internautas han hecho más que bailar el reto y esto le ha traído problemas al reguetonero.

Instagram penalizó al artista y le impuso algunas restricciones por publicar videos en el que algunas mujeres aparecen enseñando demasiado sus cuerpos.

“Miren lo que me costó el chistecito de `Con la cintura´ el challenge, voy a seguir compartiendo videos pero por favor se me ponen la ropita muchachas, no se boten con sus desnudos ligeros que me van a cerrar el Instagram mientras tanto Instagram me castigó un mes mes sin hacer directas”, publicó El Chulo junto a una captura de las restricciones que le impuso la plataforma.

"Las que hacemos el video con ropa también contamos", llegó a escribir una joven mientras hacía el challenge.

Desde antes de su estreno la pasada semana, ya el tema estaba sonando en las redes, y decenas de internautas se han sumado a bailar el popular challenge.

Sin embargo, no solo las chicas han mostrado sus mejores movimientos de cintura, también los hombres han lanzado sus retos.