Un camionero cubano una de las víctimas mortales de un aparatoso choque en la I-95

Un camionero cubano de 55 años ha sido identificado como la segunda víctima mortal de un accidente de tránsito en el que también falleció un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El trágico siniestro ocurrió el pasado 2 de febrero mientras el agente Zachery Fink, de 26 años, intentaba detener a un delincuente que huía por la autopista I-95 a la altura del condado St. Lucie en un Kia blanco a más de 100 mph por la Interestatal 95 justo antes de las 3 a.m. del pasado viernes.

El Kia intentó hacer un giro en U para conducir hacia el norte por los carriles en dirección sur para escapar de la persecución. Fink giró su auto para seguir al prófugo y se interpuso en el camino de un camión con remolque que no pudo detenerse.

El camión era manejado por Arsenio Mas, un cubano residente en Homestead que lamentablemente falleció en el acto, mientras que el agente de la Patrulla de Caminos de Florida era trasladado vía aérea al HCA Florida Lawnwood Hospital, donde posteriormente murió a causa de las heridas.

A Arsenio Mas -cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades hasta este miércoles- lo sobreviven su madre, cuatro hijos y su pareja, todos destrozados por la pérdida, según revelan emotivas publicaciones en redes sociales en las últimas horas.

"Uno no está donde el cuerpo sino donde más lo extrañan, y aquí te extrañaremos siempre. Quedas en cada uno de nosotros, tu sonrisa, tu amor, tu cariño. Nos has dejado un vacío enorme, y el corazón partido en pedazos. Un beso y un abrazo enorme. Te amo y te amaré siempre. Le pido a Dios que te ilumine y que descanses en paz", escribió en Facebook Yoannia Peña, junto a un hermoso video resumen de una de las visita del cubano a la isla.

Captura de Facebook/Yoannia Peña

"Le pido a Dios y te pido a ti que me dé fuerzas para seguir adelante y luchar por tus dos hermanas y por tu madre que no tiene vida sin ti. Acabaste con nosotras. Dame fuerzas y que Dios te ilumine. Sé que nos amábamos incondicionalmente y que no me vas a dejar caer, por mi mamá, por mi hija, y por tu madre. Dios nos bendiga a todos", escribió Peña en otra publicación.

Captura de Facebook/Yoannia Peña

"Este accidente ha acabado sinceramente con mi vida. Me ha traumatizado", dijo desde Cuba en declaraciones a la prensa estadounidense Yeisel Mas Domínguez, hija del cubano, quien aseguró que toda la familia está devastada por la pérdida.

La mujer, de 34 años, dijo que su padre se mudó a Estados Unidos en busca de una vida mejor cuando ella tenía 13 años.

Arsenio Mas planeaba visitar Cuba el mes próximo para los cumpleaños de su madre y de su nieta.

La familia está trabajando en los preparativos del funeral, pero Domínguez no cree que pueda obtener una visa a tiempo para despedirse.

Imágenes aéreas revelan la magnitud del accidente en que murió el camionero cubano y el policía de carretera.

Vista aérea del camión conducido por Arsenio Mas después del accidente del 2 de febrero (Captura de Pantalla WPTV)

Tras el aparatoso accidente que acabó con la vida del cubano y del agente estadounidense, el conductor del Kia que estaba a la fuga se estrelló contra un árbol y huyó a pie, pero fue detenido posteriormente y llevado a la cárcel del condado de St. Lucie.

El sujeto, de 30 años y residente en Lauderhill, ha sido identificado como Michael Anthony Addison.

El hombre enfrenta una docena de cargos que incluyen homicidio vehicular, huida y elusión, entre otros.