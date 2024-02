¡Una princesa hermosa! Srta Dayana comparte las fotos de los dos años de su hija Victoria

Como toda una mamá orgullosa y feliz Srta Dayana ha compartido con sus seguidores las fotos de los dos años de su hija Victoria.

La pequeña posó para las cámaras luciendo como una princesa en su castillo, regalando esas sonrisas que conquistan a todos.

“No pude elegir una favorita. ¡Así que elijan ustedes la que más les guste! Ah y a qué no me adivinan donde está el cake en estas fotos”, escribió la cantante en un post en el Instagram de la niña.

Con un vestido en tonos rosa y azul claros la niña aparece en medio de un set decorado con dulces y un número dos a su lado.

Imposible no caer rendidos ante la mirada pícara de Victoria mientras saboreaba una chambelona.

En otra publicación Dayana subió varias instantáneas en las que Victoria con un vestido y zapatos negros contrastaba con un el número dos en rosas rosadas más grande que ella.

Las redes sociales en los últimos días han sido testigos del segundo cumpleaños de la pequeña en el que sus papás organizaron una increíble fiesta llena de diversión.