Ovi explica por qué no canta reparto: "No se puede generar mucho de ahí"

Ovi es de los exponentes de la música urbana de Cuba que se ha mantenido alejado del reparto y ha optado por otros géneros y sonoridades más conocidos a nivel internacional.

En una reciente entrevista para Molusco TV, el artista explicó por qué no canta reparto como varios de sus coterráneos que están incluso fuera de la isla.

“Si yo estuviese cantando cubatón, tú no estuvieses sentado en una casa así a lo mejor, porque no genera dinero, no genera nada, no hay Spotify en Cuba, no hay YouTube, no hay números”, dijo el cantante.

“Hay una música urbana de Cuba que se llama reparto como el dembow en República Dominicana, es un reguetón como más movido, algo así, que yo incluso hice uno, un remix de una canción que se llama `Todo está OK´ con Ja Rulay y Fixty Ordara, que son unos chamaquitos de Cuba que la están rompiendo. Yo lo que simplemente no se puede generar mucho de ahí porque no hay mucho público”, agregó en la entrevista.

Ovi aseguró que prefiere seguir cantando corridos: “Ahora mismo tú vas a Warner y no te va a pedir un disco de reparto, un disco de reparto no te lo compra nadie. El próximo álbum mío tiene que ser de música mexicana nada más”.

En el diálogo con Molusco TV también salió a relucir el tiempo que estuvo preso por asalto agravado con un arma y luego por acusaciones de violencia doméstica, estos últimos después fueron desestimados; sin embargo, para Ovi esta “mala racha” sirvió para darle un nuevo rumbo a su vida y su carrera.

El tener a su mamá a su lado también ha sido de gran ayuda: “Al traer a mi madre cambió mi vida en todos los aspectos”.

Esta semana Ovi lanzó El asere de aseres, un nuevo álbum con 18 temas, entre ellos colaboraciones con Gente de Zona, Noriel, Harryson, Luar La L, Darell y Nacho.