Hombre reportado como desaparecido muere a manos de la policía al sur de Florida

Un hombre que había sido reportado desaparecido y en peligro fue baleado por agentes de policía durante un enfrentamiento en un complejo de apartamentos en Weston, en el sur de Florida, este lunes.

El fallecido fue identificado como Mario Bonilla, de 55 años, residente de Weston.

El tiroteo ocurrió en horas de la mañana, en la cuadra 1400 de Capri Lane, en los apartamentos 10X cerca del Weston Town Center, al oeste de la Interestatal 75, según reportes de prensa.

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) informó que los agentes acudieron al área poco después de las 9 a.m., tras recibir informes de una posible persona sospechosa.

“Cuando encontraron al individuo, él salió del vehículo. Estaba armado. Le dieron órdenes verbales para que soltara el arma. No lo hizo. En lugar de eso, cargó contra los oficiales, lo que provocó que uno de los agentes disparara su arma”, dijo la portavoz de la BSO, Veda Coleman-Wright.

El hombre fue declarado muerto en la escena, y posteriormente fue identificado por las autoridades.

Wanda Cordero, quien se identificó como suegra de Bonilla, dijo a canales locales que él estaba desaparecido desde el sábado y había dejado una nota de suicidio.

“Simplemente dijeron que tuvo un tiroteo con la policía”, declaró. “No lo entiendo, no era una persona violenta. Nunca supimos que tenía un arma y no sabemos qué está pasando. Es un shock total para nosotros, para la familia, para la familia de mi hija. No sé nada todavía”.

Cordero señaló que un testigo dijo que Bonilla había estado sentado en un automóvil en el complejo.

“No sé por qué pasó esto. No sé por qué. Era la persona más amable”, afirmó.

BSO había emitido un comunicado de prensa este domingo en el que notificó que Bonilla estaba desaparecido y en peligro.

Según la Unidad de Personas Desaparecidas de la BSO, el hombre había sido visto por última vez en el área de la cuadra 16600 de Hemingway Drive, alrededor de las 4 a.m. del sábado.

Además de proporcionar la descripción de sus características físicas y de su indumentaria, los investigadores informaron que la última vez que fue visto conducía un Nissan Altima rojo 2003 con la etiqueta de Florida 687MKQ.

La policía dijo tener motivos para creer que Bonilla podía estar en peligro.

El área del tiroteo fue cerrada en la mañana de este lunes por BSO mientras se investigaba el incidente.