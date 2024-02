Yulién Oviedo a Rey El Mago, esposo de La Diosa: “Te voy a demandar por acoso”

El fin de la polémica entre Yulién Oviedo, La Diosa, y el esposo de esta, Rey El Mago, parece no encontrar el fin y ahora se han prometido demandarse si continúan los comentarios en las redes sociales.

Esta vez fue Yulién, quien salió a defenderse tras un comentario en una publicación en Instagram donde Rey El Mago le decía que lo estaba observando.

“Te estoy mirando bitity”, fue el comentario que utilizó el también productor en una publicación donde Yulién anuncia una colaboración con El Insurrecto y Yomil.

Captura de Instagram/yulien_oviedo_oficial

Las palabras de Rey el Mago no agradaron a Yulién que respondió extensamente.

“Te voy a demandar por acoso si vuelves a poner un comentario en mi perfil de Instagram porque yo no me meto en tu perfil ni tan siquiera a ver el exceso de grasa que diariamente les noto”, dijo Oviedo cuestionándose que hacía revisando su perfil.

“Sigue con tu stupid crazy war y déjame mi vida en paz, but!, de lo que si puedes estar seguro es que el día que nos veamos, va a ser un día que ni a ti ni los tuyos se les va a olvidar, así que una vez más te advierto, que me des por loco, por hablador de mierda, por mala persona, por frenillo”, advirtió Oviedo.

No obstante, sus palabras continuaron y prosiguió diciendo que “por H o por B gracias a que gente como tú y como tu queridísima y patrocinada esposa se ha dedicado a seguir difamando sobre mi persona y así convertirme en objetivo de opinión pública, well, si para sentirte bien dices que ganaste, ya que las campanas aguantan todo, pues dale, es como decirle a un ciego que algún día podrá ver y antes de terminar, tú me hiciste una canción con un chisme, yo te respondí con la vida real, la triste vida que ni viviendo en el mejor país del planeta Tierra podrán olvidar”, dijo Oviedo antes de proseguir con otras palabras referentes al próximo 14 de febrero.

Captura de Instagram/yulien_oviedo_oficial

Las desavenencias entre La Diosa y Yulién Oviedo comenzaron cuando el segundo comentó una publicación en CiberCuba en la que se hablaba de la cantante.

En dicho post, el cantante comparó a la artista con un pomo de Pepto-Bismol y también lanzó comentarios en contra de sus hijos.

La Diosa respondió con su versión de la canción del cantante llamada "El Yaris" y días después Yulién Oviedo lanzó "Tiradera para La Diosa".

Recientemente, después de varios días de paz luego de que ambos se dedicaran las canciones de 'tiradera' en las que intercambiaron fuertes palabras, fue Yulién Oviedo quien decidió lanzar otro dardo envenenado a la artista cargado de burla.

Para ello, Yulién Oviedo usó una fotografía reciente de La Diosa y la editó con el rostro de él y añadió el siguiente comentario: "Se acerca el 14 de febrero y Paquita la del Barrio lo sabe".

Aunque algunos han optado por reírse del montaje fotográfico del cantante, otros seguidores, sin embargo, lo han tachado de inmaduro y de cansino por seguir provocando a La Diosa y utilizar su imagen para burlarse y crear más polémica.