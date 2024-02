Cubano Yasmani Grandal firma una temporada con los Piratas de Pittsburgh por 2,5 millones

El receptor cubano Yasmani Grandal llegó a un acuerdo de una temporada con los Piratas de Pittsburgh, período en el que recibirá 2,5 millones de dólares.

Según informa The Associated Press, la confirmación no ha sido dada todavía por el club deportivo debido a que aún depende de que Grandal cumpla con el reconocimiento médico.

De hacerse oficial su incorporación, Grandal se uniría al dominicano Endy Rodríguez (23 años), y a los estadounidenses Jason Delay (28) y Henry Davis (24).

No obstante, Rodríguez quedó descartado de la posición durante la temporada 2024, debido a que se sometió a una cirugía reconstructiva del codo en diciembre, a causa de una lesión mientras jugaba en su natal República Dominicana.

Con la llegada de Grandal, Pittsburgh busca reforzar la posición.

El sitio oficial de la Major League Baseball (MLB) definió al receptor de 35 años como uno de los mejores durante las primeras 10 temporadas de su carrera.

Las cifras aportadas por la institución deportiva dan cuenta de un OPS de .807 con 172 jonrones en el plato durante las temporadas desde 2012 hasta 2021, en las cuales también registró 74 carreras defensivas salvadas detrás del plato, números que lo situaron solo detrás de Buster Posey y los puertorriqueños Yadier Molina y Roberto Pérez entre todos los receptores de MLB.

El portal independiente Swing Completo también se hizo eco de la noticia al decir que el cubano Grandal se juntará con sus compatriotas Aroldis Chapman y Johan Oviedo en Pittsburgh.

“Grandal pasó las últimas cuatro temporadas en Chicago White Sox y se suma ahora a la que será la quinta franquicia en su carrera en MLB”, apuntaron en su cuenta de Instagram.