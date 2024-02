Laura Treto, enamorada de su operadora privada: "Havi un año y 9 meses"

Derretidos ante la ternura y belleza de su niña, han quedado los seguidores de Laura Treto con el vídeo compartido este martes donde presume, enamorada, de su operadora telefónica personal.

En los cortos segundos que dura el clip vemos a su primogénita Havana sosteniendo la más dulce de las conversaciones, a través del teléfono de la habitación del crucero donde estuvieron este fin de semana, en el que también estuvo la mamá de la actriz.

"Pueden llamarme que tengo operadora privada. Havi un año y 9 meses", escribió en sus redes Treto en el post que provocó enternecidas reacciones de sus seguidores.

"Aw con tal verla así te llamaremos mil veces", "Ay es que yo me como... mi cukita linda, tan bella con su pelo rubio y sus lazos"; "Ay me como a Havana Dios mío, he visto tres veces el video"; "Qué bonita es"; "Qué linda. Parece que está hablando en francés. Bendiciones"; "Jjj qué cómica, son tan solo algunas de las reacciones que había provocado el vídeo a los pocos minutos de subido a la red.

Desde su llegada al mundo, Havana se ha convertido no solo en protagonista de algunos los más especiales momento de sus papás sino también de las redes sociales de su mamá.

Un día antes de este dulce y divertido momento, Laura había mostrado un resumen de su fin de semana "aislados del mundo, en medio del mar".

Y la semana pasada había compartido con sus seguidores el proceso para hacer un molde de los piecitos de su niña y conservar, así un recuerdo para siempre de esta etapa tan bonita.