Critican a la mamá de Yailin por tener mal tatuado el nombre de su nieta Cattleya

Wanda Díaz, madre de Yailin, ha sido el blanco de las críticas en las redes sociales debido a uno de los tatuajes que tiene en su pecho.

La mamá de la cantante dominicana tiene tatuados, debajo de la clavícula, los nombres de sus dos nietas. Sin embargo, sus seguidores pusieron atención al nombre que tiene escrito en honor a la hija de Yailin La Más Viral y Anuel AA, pues muchos se percataron que estaría mal escrito.

La palabra que tiene escrita Wanda en su lado derecho del pecho es "Catteleya". Cabe señalar que la pequeña recibe su nombre por la flor, que se escribe Cattleya, y en la cuenta de Instagram, manejada por su madre, pone que su nombre es Cattaleya, por lo que ninguna de las dos palabras coincide con el que tiene escrito con tinta la abuela de la bebé.

De hecho Yailin también tiene tatuado el nombre de la bebé de 11 meses como "Cattaleya" en su brazo. Un grabado que tapa el nombre de su anterior pareja, Emmanuel, nombre real de Anuel AA.

Esto ha provocado un sinfín de comentarios en las publicaciones que han advertido este detalle.

"Creo que una cosa es escribir mal un texto, y otra que te hagan un tatuaje mal", "Así mismo como hablan, escriben", "No le pidan a un palo de naranjas que les de mangos", "Mi mamá ni mal escrito se tatuaría mi nombre", "Lo escribieron como ella habla: mal", "¿Qué esperaban? Si no pronuncian bien las palabras, menos lo van a escribir bien" o "No sé cual es el asombro, si esa gente no tiene mucho estudio, con mucha suerte saben firmar el nombre de ellos", dijeron algunos cibernautas.

Recientemente la mamá de Yailin ofreció una entrevista Alofoke en la que habló del distanciamiento hacia su hija Yailin después de que interpuso una demanda por violencia doméstica contra Tekashi 6ix9ine, actual pareja de la cantante y bailarina dominicana.

Durante la conversación, la abuela de Cattleya expresó su tristeza por no ver a la niña desde hace semanas.