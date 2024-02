Yasbell Rodríguez: "Espero que el arte que corre por mis venas no me abandone jamás"

Hace poco más de ocho meses que Yasbell Rodríguez llegó a Miami, y aunque muchos pudieron pensar en ese momento que sería el final de su carrera en la actuación, la realidad ha sido otra.

La actriz cubana ha estado enfrascada en varios proyectos, entre ellos protagonizar uno de los capítulos de Crimen en Miami, una de las series de la plataforma Pronyr TV.

Cortesía / Pronyr TV

En entrevista exclusiva con CiberCuba, Yasbell compartió el porqué decidió salir de Cuba junto a su familia y contó detalles de las oportunidades que ha tenido para seguir actuando en Estados Unidos.

“En menos de 60 días renunciamos a todo lo que teníamos en Cuba”

“Mi familia y yo habíamos tomado la decisión de emigrar. El tema era lograr que mi hijo pudiese tener la libertad y oportunidades que con tanto esfuerzo su papá y yo habíamos logrado al tener pasaportes rojos para movernos. El parole humanitario fue una sorpresa total. Habíamos pensado en otros destinos como México o España, justo el día de mi cumpleaños en una fiesta rodeada de amigos, artistas y familiares recibimos la noticia de que nos habían aprobado”, relató la artista.

Si bien un nuevo camino se abría por delante, detrás dejaban toda una vida: “En menos de 60 días renunciamos a todo lo que teníamos en Cuba. Mi madre que la extraño con la vida, el público, los escenarios y los proyectos que me salían justo antes de montarme en el avión para Estados Unidos me hacían dudar y sufrí mucho eso, pero ya la decisión estaba tomada”.

Además de lo material que ella y su pareja habían logrado construir durante años estaba el cariño del público que para un artista es tan importante: “Mi esposo es artesano y logramos tener nuestra mueblería. Nuestra casita decente y cuidada, un hogar y templo que espero volver a disfrutar aquí algún día. Dejar atrás todo a los 40 años y el respeto ese bonito que había logrado ganarme todavía es una sensación que no se me sale del pecho”.

“La esperanza habita en mí como para seguir en el camino del arte en estas nuevas tierras”

En el caso de Yasbell, el exilio no ha significado renunciar a la actuación, pero al pisar Miami tenía muchas dudas y miedos de no poder volver a la carrera que ama: “Venir para el cementerio de los artistas es lo que pensé me esperaba en Miami saliendo de Cuba. Luchar a ver si lograba hacer teatro o algo de radio es lo que deliraba”.

Cortesía / Pronyr TV

A su llegada a territorio estadounidense encontró una gran comunidad de artistas cubanos que se ha fortalecido mucho en Florida: “Tengo la dicha de trabajar en Univista TV con grandes actores y los mejores comediantes de nuestro país, he hecho divertidos comerciales y propuestas que he recibido para la plataforma de Pronyr TV. Siento que la esperanza habita en mí como para seguir en el camino del arte en estas nuevas tierras; aunque les confieso por mi hijo vendería lo que fuera en cualquier sitio feliz como madre y esposa, pues está decidido que lo más importante es su desarrollo y evolución”.

Quizás la casualidad hizo que su personaje en el capítulo “El vecino rico” de Crimen en Miami fuera justamente el de una joven recién llegada a Estados Unidos que busca la manera de salir adelante trabajando muy duro, pero con el peso sobre la espalda de tener que ayudar a su madre en Cuba.

Cortesía / Pronyr TV

“He tenido momentos de felicidad total en sus grabaciones y bonitas experiencias que la verdad a veces me pregunto si estamos en La Habana o en Miami. Aquí hay un montón de gente buena, profesional y capacitada para hacer un trabajo bien logrado. Profesionales que conocí en Cuba y artistas que me he emocionado tremendamente al abrazarlos gracias a Pronyr TV”, confesó la actriz.

El deseo de Yasbell es que esta plataforma se siga fortaleciendo y se convierta en el sitio donde los artistas cubanos “podamos hacer más de lo que nos gusta y el público quiere ver. Ojalá se ampliara el plan de producción y se hicieran más equipos que les brindaran a los nuevos y a los de antes que llevan mucho tiempo aquí la oportunidad de actuar con un colectivo de gente linda y profesionales con experiencia que saben lo que hacen y lo disfrutan al máximo”.

Cortesía / Pronyr TV

“Después de muchos años donde los cubanos en la ciudad de Miami han querido y delirado con un Pronyr TV, ahora si nos unimos, apoyamos y seguimos confiando en el curso de sus proyecciones tendremos mucha luz y alegrías en esta plataforma que a tantos nos ha aportado positivamente en nuestras carreras”, aseguró.

“Deseo que Miami se convierta en mi hogar y sitio feliz”

Sobre sus planes futuros, Yasbell es de las que prefiere no adelantarse, pero alberga sueños y muchas esperanzas: “El futuro es incierto. No sé qué me depara la verdad, a veces lloro en silencio en la ducha para que mi esposo e hijo no vean mis lágrimas de añoranza pero que sé son naturales de mi humanidad enfrentándome al proceso migratorio. Espero que el arte que corre por mis venas no me abandone jamás. Que las puertas se abran y nuevos proyectos fluyan. Deseo que Miami se convierta en mi hogar y sitio feliz”.

“Espero que poder seguir actuando ahora desde este país me permita lograr esos sueños que desde pequeña tengo cada vez que me ponía frente a cámara”, es su gran anhelo, pero para quienes la vemos en la pantalla chica ese sueño no es inalcanzable.

Algo tienen en común la artista y su personaje en Crimen en Miami, salvando las distancias entre la realidad y la ficción: Yasbell está dispuesta a todo para alcanzar sus sueños.

Cortesía / Pronyr TV

En “El vecino rico” además de Yasbell Rodríguez encontrarás las actuaciones de Erdwin Fernández y Yani Martín y la participación especial de Ramón Veloz. La invitación está hecha, solo descarga la aplicación de Pronyr TV para que disfrutes de este elenco.