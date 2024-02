El Divo de Cuba se recupera en el hospital: "Vine a esta vida con un propósito, dar alegría, felicidad, música"

Eduardo Antonio se está recuperando y desde el hospital no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a todos los seguidores que han estado pendientes de su estado de salud.

“Quiero comenzar este video dándoles las gracias por todas las muestras de amor, todo el cariño, por toda la preocupación con mi estado de salud. Falsa alarma la obstrucción intestinal, tuve producto de la operación de la hernia, de la malla que me pusieron, un pequeño absceso que ya fue drenado y estoy con antibióticos puestos porque es mejor en vena que tomados”, explicó El Divo de Cuba en un video que subió a su Instagram.

“Sé que no pude estar el 14 de febrero, sé que no pude estar el domingo en el Tamalazo y que me extrañaron, yo también los he extrañado mucho, pero recuerden que yo soy entretenimiento y que vine a esta vida con un propósito, dar alegría, dar felicidad, dar música”, aseguró el artista.

En sus palabras Eduardo Antonio dejó claro que muy pronto estará de vuelta en los escenarios: “No me voy a quedar sentado todo el tiempo esperando que pase la vida por mí y sufriendo de dolores. No, yo soy un hombre que así como se reinventa en la música, en la moda y en la vida, me reinvento con valentía y de esto estoy saliendo”.

El Divo adelantó que su próxima presentación será el siguiente viernes en La Mesa del Doral en Miami donde estará celebrando sus 45 años de carrera artística y prometió para ese día “un show precioso, lleno de sorpresas, y de invitados sorpresa que van a estar conmigo”.

El cantante reiteró que está en manos de Dios y espera poder estar con su público en esta fecha, pero además adelantó que antes de que acabe el mes retomará el show que tenía preparado para el pasado 14 de febrero que incluye un estreno musical y su matiné en el Tamalazo de Krome los domingos.