Rebajan penas a dos de los involucrados en el asesinato de un profesor en Sancti Spíritus

Casi dos años después del asesinato del profesor espirituano Santiago Diosdado Morgado Morgado, de 62 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 4 de julio de 2022, nuevas revelaciones han salido a la luz en las que se acusa la actitud de los tribunales cubanos con respecto a los asesinos.

El usuario Néstor Estévez ha retomado el caso en el grupo de Facebook “Sancti Spíritus Mi Ciudad”, para poner en relieve algunas improcedencias que se han cometido con los acusados por el asesinato del profesor Santiago.

Como “¡El caso del profesor Santiago sigue vivo!”, tituló su escrito, que comienza aludiendo al dictador cubano Fidel Castro y todos los males que provocó en el país, para denotar las causas de los muchos males que aquejan al ciudadano cubano, entre ellos la justicia.

"Un año y medio después de la conmoción vivida en Sancti Spíritus Mi Ciudad ante el atroz crimen del profesor Santiago Morgado, la ¿justicia? revolucionaria" revela un inquietante rumbo en el manejo de casos, dijo Estévez al momento de adentrarse a explicar los hechos.

Narró que la nueva publicación surge porque “el tribunal municipal de la ciudad del Yayabo convocó medio que a escondidas un nuevo juicio celebrado desde hace varias semanas sin que llamara la atención de los avecinados y sin notificación alguna a la familia del difunto”.

Reprochó como al momento de dar a conocer la noticia de la muerte del profesor Santiago, el oficialista diario Escambray solo le dio voz “a los encargados de hacer cumplir ‘la ley’”.

“Amén de la habitual desfachatez de la prensa oficial que primero guardó silencio, después tergiversó la historia y vistió de héroes a los patanes de la PNR que no hicieron absolutamente nada y más tarde se jactó de hablar de justicia que hoy con los nuevos acontecimientos se desinfla como globo de cumpleaños, me encantaría ver que van a decir ahora si es que romper su parálisis y habitual incompetencia. Es bochornoso saber que el caso sigue vivo y que Santiago está muerto”, planteó el hombre.

A lo largo de su texto, Estévez se hace preguntas: “¿En nombre de que se convoca a un juicio a escondidas, y se le rebajan las penas a dos de los inicialmente “bien procesados”?, ¿Surgió nueva evidencia?, ¿Cuánto vale una vida humana?”.

Agregó que al emitir su criterio por esa vía hablaba en nombre de familiares, vecinos y amigos consultados, los cuales especificó que lo único que tienen “claro es que Santiago está muerto y que sus matadores están siendo beneficiados con rebajas de sentencias a menos de dos años de los sucesos y tras un fallo en firme y una apelación que ratificó la sentencia inicial”.

Captura de Facebook/Néstor Estévez

Pidió la colaboración de un abogado para que explique mejor los nuevos procedimientos, “así diluimos toda sospecha de vivir en estado ‘sálvese quien pueda’”.

Argumentó que “la ausencia de la ley es la anarquía y no hay duda señores estamos sin ley que ampare al trabajador, la ama de casa o el jubilado. Aquí se premia la mediocridad y el crimen, la delación y el chantaje, y así nos va como sociedad, que como en la última hora del Titanic agarramos y nos damos violín ‘en los sicotes’ y en vez de cantar un clásico religioso se nos ocurre en pleno hundimiento decir: suavecito para abajo, para abajo”.

Resumió sus palabras con una reflexión que no solo habla del caso de Santiago sino que reúne todas las víctimas que han fallecido y que no encuentran justicia dentro del escenario cubano actual.

“Por eso es imperativo tener buena memoria y no dejar que una tragedia esconda a la anterior, porque sin memoria estaremos navegando hacia el fracaso colectivo. El iceberg de la realidad está justo frente a nosotros y me temo que el timón no permitirá un viraje a tiempo. Yo no tengo dudas, vamos a chocar. O quizás ya lo hicimos porque hay demasiada gente en el agua”, concluyó.

Captura de Facebook/Néstor Estévez

El cuerpo sin vida del profesor Santiago Morgado, fue encontrado el lunes 4 de julio de 2022 dentro de un pozo en la zona de Cacahual-Planta Cantú, en Sancti Spíritus.

Los dos asesinos del profesor fueron condenados a cadena perpetua, según información trascendida en redes sociales.