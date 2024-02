Cubana comparte las cosas que no entiende de Estados Unidos: "¿Qué tipo de brujería es esta?"

Los choques culturales son habituales para todos los que se mudan de su país para vivir en otro distinto. Una realidad que viven miles de cubanos que deciden buscar una nueva oportunidad fuera de la Isla y en el caso de la joven cubana Erika Martell (@erikamartell_ en TikTok) ha querido compartir varias cosas que no entiende de Estados Unidos después de un año viviendo allí.

En un vídeo que compartió en TikTok, la joven enumeró algunas de las cosas que menos entiende de Estados Unidos, empezando por el sistema de medida que se utiliza.

"La primera es millas y kilómetros. Yo sé que cosa es kilómetros, pero no sé qué cosa es millas y creo que voy a demorarme bastante en entender eso. Con respecto a lo anterior, las distancias. Cómo en mi país, de mi pueblo a la ciudad me demoraba una hora y media mientras que aquí hasta Miami me demoro una hora. ¿Qué tipo de brujería es esta?", comenzó expresando Erika, completamente sorprendida.

"Mis respetos para todas las personas que tengan problemas alimentarios, que tengan intolerancias a la lactosa o al gluten, pero en mi lugar de nacimiento no me permite aguantar semejante cosa", agregó la joven cubana.

"Aquí todo es por fecha de expiración. A mí, cubana que llevo un año en este país, ¿me vas a decir que porque el yogur está expirado tú no te lo vas a tomar? Ahí mismo se me sube lo que tengo de cubana por la punta del dedo gordo para arriba y te formo tremendo titingo. ¿Cómo que no te lo vas a tomar? En Cuba te tomabas el pan con moho y cucarachas", sentenció Erika.

Antes de acabar el vídeo, aclaró que sus quejas son sanas sin ofender al país. "Soy muy feliz viviendo aquí y me encanta Estados Unidos, pero son cosas que supongo que con el tiempo me voy adaptar", concluyó.